Οι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, οι μετρήσεις… παραλίας, η ακέφαλη Περιφέρεια, το άγχος Άννας για Χρηστίδη και η ανηλεής κόντρα Αυγερινού – Καρυστιανού

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Καλημέρα σας

Εισηγήσεις για ανασχηματισμό έχει στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και μέρες, πρέπει να σας πω.

Πρόκειται για προτάσεις που μιλούν για περιορισμένες αλλαγές σε κρίσιμους όμως τομείς.

Ωστόσο οι τελευταίες ενδείξεις, με βάση τι αίσθηση εισπράττουν οι συνομιλητές του δηλαδή, οδηγούν στην απόρριψη της ιδέας για ανασχηματισμό.

Ο πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε ποτέ fun των αλλαγών το κυβερνητικό σχήμα. Αν μπορούσε θα τελείωνε την 4ετία με το σχήμα που την ξεκίνησε. Εξ ου και τώρα δείχνει απρόθυμος, καθώς βλέπει ότι δύσκολα ένα υπουργός θα μπει στο κλίμα και θα αποδώσει σε ένα νέο πόστο μέσα σε έξι οκτώ μήνες που μεσολαβούν έως τις κάλπες.

Πάντως αυτό δεν αποκλείει εντελώς κάποιο αιφνιδιασμό με μικρές σε κάθε περίπτωση αλλαγές. Υπουργεία και υπουργοί υπάρχουν για να μπουν στην… γκρίζα ζώνη. Αλλά όσο ο Μητσοτάκης… αντέχει, δεν έχουν να φοβηθούν!

Μετρήσεις παραλίας

Σας είχα προϊδεάσει ότι ίσως πριν τη ΔΕΘ και ενώ ακόμα ο κόσμος στο ιδιότυπο τζετ λαγκ, μεταξύ παραλίας και γραφείου, θα υπάρξει κάποια εξαίρεση στον κανόνα ότι γκάλοπ γίνονται τον Σεπτέμβριο και όχι τον Αύγουστο.

Είναι λογικό να περιμένουν οι εταιρείες και τον κόσμος να γυρίσει, αλλά και να μεσολαβήσουν οι εμφανίσεις των αρχηγών στη ΔΕΘ, ώστε να υπάρχουν δυνατά γεγονότα να μετρήσουν.

Αλλά αφού η Interview κατάφερε και βρήκε κόσμο έτοιμο να απαντήσει μπράβο της κι ας μην έχουν συμβεί μέσα στις διακοπές μεγάλες εξελίξεις, που θα επηρέαζαν την εκλογική συμπεριφορά σε σχέση με τις μετρήσεις του Ιουλίου.

Η εταιρεία πράγματι δεν βρήκε σοβαρές μεταβολές στις διαθέσεις του εκλογικού σώματος, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαθέσεις του… ΣΕΔΕΑ δεν είναι και οι καλύτερες με τις μετρήσεις που γίνονται σχεδόν… παρά θιν αλός!

Βέβαια η Interview δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ – σύνδεσμος των εταιριών που βάζει συγκεκριμένους κανόνες για τις δημοσκοπήσεις – οπότε τις κάνει όποτε θέλει.

Η σχεδόν ακέφαλη Περιφέρεια και οι θεατές καβαλάρηδες

Ένα άβολο και δύσκολο στο χειρισμό σκηνικό έχει προκύψει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα δηλαδή.

Βλέπετε, η περιπέτεια υγείας που είχε στις 15 Αυγούστου η Αθηνά Αηδονά – περαστικά στης ευχόμαστε – τη δυσκολεύει αφάνταστα στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Με δεδομένο το μεγάλο διάστημα ως τις εκλογές (παραπάνω από δύο χρόνια) και την απαιτητικότητα που έχει η κρίσιμη θέση, ακόμα και οι πιο προσεκτικοί με αυτά τα θέματα λένε ότι χρειάζεται να υπάρξει αντικατάσταση. Και για την υγεία της ίδιας της 78χρονης Αηδονά, είναι η αλήθεια.

Βλέπετε, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, επειδή δεν ήθελε να επιλέξει κάποιον ισχυρό διάδοχο (Πατουλίδου ή Γιουτίκα, που είχαν πρωτεύσει σε σταυρούς), άφησε στο πόδι του την Αηδονά, που δεν είχε εκλεγεί καν στο συμβούλιο – εκλέχτηκε μόλις έφυγε ο ίδιος!

Το παράδοξο όμως είναι ότι ουδείς κινείται ώστε να αναλάβει κάποιος στη θέση της Αηδονά, καθότι φοβούνται ότι όποιος καθίσει την καρέκλα, γίνεται αυτόματα και ισχυρός διεκδικητής του χρίσματος για την επόμενη φορά. Δεν συμφέρει ούτε τους νυν παράγοντες στην περιφέρεια, αφού όποιος χάσει σε μία τέτοια αναμέτρηση χάνεται, ούτε όμως και βουλευτές ή υψηλόβαθμους γαλάζιους παράγοντες, που ενδιαφέρονται να πάρουν εκείνοι το χρίσμα, όπως ο Γκιουλέκας.

Έτσι, κανείς δεν μιλάει, όλοι παρακολουθούν κάνοντας το… κορόδιο και περιμένουν να περάσει ο χρόνος…

Έχουν… ανακαλύψει πολλά στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό με την… ακέφαλη Περιφέρεια ξεπερνάει κάθε προσδοκία…

Η Άννα και το άγχος για Χρηστίδη

Τώρα που το σκέφτομαι και με όσα μου λένε από τη μάχη στο Νότιο Τομέα, είναι μάλλον άκαρδο να κατηγορούν την Άννα Διαμαντοπούλου για το πώς βλέπει τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά – δεν θα ήθελε αποκλεισμό πχ της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Βλέπετε, το κοινό της είναι πιο κοντά σε αυτή τη λογική – και μισεί τον Τσίπρα «θανάσιμα». Άμα οι δυνητικοί ψηφοφόροι της καταλάβουν ότι αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, ακόμα κι αν ο Μητσοτάκης το προτείνει μετ’ επιτάσεως, τότε είναι πιθανό να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη κατευθείαν αντί να περιμένουν μία συνεργασία μετά.

Κι αν φύγουν δεξιόστροφοι ψηφοφόροι τότε δεν θα την πληρώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ίδια. Καθότι στο μεταξύ έχει ισχυρό ανταγωνιστή στη Νότιο Τομέα, τον νυν βουλευτή Παύλο Χρηστίδη – δραστήριο, συνεπές στέλεχος της νέας γενιάς στο Κίνημα. Και καθόλου εύκολος αντίπαλος πληροφορούμαι από εκτιμήσεις ψύχραιμων και αντικειμενικών παραγόντων.

Είναι δύσκολα εκεί στα νότια…

– Και με κομματάρχη τον Παναγιώτη Λούσκο δεν θα έρχονται και βροχή οι σταυροί…

Κράμερ εναντίον Κράμερ

Ο Θανάσης Αυγερινός φαίνεται αποφασισμένος να διερευνήσει τη δυνατότητα για μία πολιτική κίνηση, ακόμα και κόντρα στην Μαρία Καρυστιανού.

Αφού είπε να ασχοληθεί με τα πολιτικά, δεν πρόκειται να πτοηθεί από την αποτυχία της συνεργασίας του με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Τα όσα είπε στον Φειδία Παναγιώτου κατά της Καρυστιανού είναι ενδεικτικά για το τι θα ακολουθήσει.

Θα είναι δύσκολος ο Σεπτέμβριος για την Ελπίδα.

Τα data centers βάζουν τη ΔΕΗ σε άλλο παιχνίδι

Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η ΔΕΗ από την εικόνα μιας παραδοσιακής εταιρείας ηλεκτρισμού. Μετά τις τηλεπικοινωνίες και το Fiber, τώρα ανεβάζει στροφές στα data centers, μια αγορά όπου τα ποσά και οι διεθνείς παίκτες είναι μεγάλοι. Το project στα Σπάτα, σε συνεργασία με την EDGNEX Data Centers του ομίλου DAMAC, προβλέπει σε πρώτη φάση επένδυση περίπου 150 εκατ. ευρώ για υποδομή 12,5 MW, με δυνατότητα επέκτασης στα 25 MW. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι ακολουθεί: η ΔΕΗ διαθέτει ενέργεια, εκτάσεις, υποδομές και πλέον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Δηλαδή σχεδόν όλα τα κομμάτια του παζλ. Και στην αγορά ήδη παρακολουθούν προσεκτικά πόσο μακριά σκοπεύει να φτάσει ο όμιλος σε έναν κλάδο που μόλις αρχίζει να «ζεσταίνεται» στην Ελλάδα.

Η εστίαση μεγαλώνει στα χαρτιά, όχι στα ταμεία

Κάτι δεν κολλάει στην εικόνα της εστίασης. Ο τζίρος του κλάδου εκτοξεύθηκε από 5,79 δισ. ευρώ το 2019 στα 12,83 δισ. ευρώ το 2025, όμως το πρώτο εξάμηνο του 2026 η αγορά πέρασε σε αρνητικό έδαφος. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: οι υψηλότερες τιμές μπορούν να φουσκώνουν τον ονομαστικό τζίρο, αλλά δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερους πελάτες ή καλύτερη κερδοφορία. Το αντίθετο, μάλιστα, καθώς επιχειρηματίες του κλάδου βρίσκονται ανάμεσα σε αυξημένο κόστος λειτουργίας και καταναλωτές που περιορίζουν τις εξόδους ή το ποσό που αφήνουν στο τραπέζι. Με άλλα λόγια, πίσω από τα μεγάλα νούμερα των τελευταίων ετών αρχίζει να φαίνεται η κόπωση. Και το φθινόπωρο θα δείξει ποιοι έχουν πραγματικά αντοχές.

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