Παναμάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του Ελ Νίνιο

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Τρίτη η κυβέρνηση του Παναμά, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με το Ελ Νίνιο, από τις ισχυρότερες εκδηλώσεις του φαινομένου που αναμένονται φέτος.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στη χώρα, με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις να προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά και να οδηγούν σε περιορισμό των διελεύσεων πλοίων.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται ανά τακτά διαστήματα, κάθε δύο ως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται, προκαλώντας για μήνες δραματικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, πιο κρύο και υγρό αλλού, ενώ πυροδοτούνται ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Να είμαστε έτοιμοι για ό,τι μπορεί να συμβεί»

Η απόφαση να κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Παναμά οφείλεται «στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί» εξαιτίας του φαινομένου, εξήγησε η υπουργός Εσωτερικών Ντινόσκα Μοντάλβο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μέτρο θα επιτρέψει να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του Ελ Νίνιο, που εκτιμάται πως φέτος μπορεί να είναι το πιο ισχυρό στα χρονικά.

Νέοι περιορισμοί στη Διώρυγα του Παναμά

Εξαιτίας της έλλειψης βροχοπτώσεων, η Διώρυγα του Παναμά ανακοίνωσε πως θα μειώσει από την 3η Σεπτεμβρίου τις διελεύσεις πλοίων από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου, κατόπιν, από τη 15η Σεπτεμβρίου, στα 32, ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή την περασμένη εβδομάδα.

Από τη Διώρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περί το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα· ανάμεσα στα κράτη που είναι οι κυριότεροι χρήστες της δεσπόζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Βορειότερα, το Ελ Σαλβαδόρ κήρυξε επίσης χθες κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» εξαιτίας της ξηρασίας που αποδίδεται στο Ελ Νίνιο, που είχε συνέπεια ήδη απώλειες συγκομιδών.

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