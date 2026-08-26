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26.08.2026 07:57

Τροχαίο στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

26.08.2026 07:57
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αρχείου Eurokinissi

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8), περίπου στις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος.

Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.

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