Αδιανόητη τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική (videos)

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Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πακιστάν, η φωτιά ξέσπασε λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.

#Breaking

🚨At least 14 infants killed in hospital fire in Pakistan's capital, Islamabad



🔥In an incident of fire at #PIMS Hospital in Islamabad, 14 children lost their lives after a blaze broke out in the nursery. #Islamabad #Pakistan

▪️Rescue teams arrived at the scene. It… pic.twitter.com/BSmZMcq3fw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2026

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

وزیر اعظم شہباز شریف نے آتشزدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔#pims #rescue #kids #IndependentUrdu pic.twitter.com/ty74UpCn7N — Independent Urdu (@indyurdu) August 26, 2026

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

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