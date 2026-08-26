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26.08.2026 08:58

Αδιανόητη τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική (videos)

26.08.2026 08:58
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Πηγή: kibrisligazetesi/X

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Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πακιστάν, η φωτιά ξέσπασε λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

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