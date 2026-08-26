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26.08.2026 09:51

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Βασίλη Μπισμπίκη το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (video)

26.08.2026 09:51
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Ακόμη ένα τραγούδι αφιέρωσε η Δέσποινα Βανδή στον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, απαθανατίστηκαν σε βραδινή τους έξοδο, με τη Δέσποινα Βανδή να έχει πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδά τη μεγάλη επιτυχία της Βίκυς Μοσχολιού «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», δείχνοντας τον σύντροφό της όταν ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα».

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok με την τρυφερή στιγμή του ζευγαριού:

@giwta_kou

♬ πρωτότυπος ήχος – Giwta_kou

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