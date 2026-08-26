Και τέταρτο ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την Ελλάδα – Η αγωνία των ασθενών και η επιστολή της ΕΟΠΕ στον υπουργό Υγείας

Takeaways by to pontiki AI Η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος εκφράζει έντονη ανησυχία για την απόσυρση ενός ακόμη ογκολογικού φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού από την ελληνική αγορά.

Η απόφαση της φαρμακευτικής εταιρείας οφείλεται στις υπέρογκες επιστροφές και εκπτώσεις που καθιστούν τη διάθεση του σκευάσματος οικονομικά μη βιώσιμη.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και το PhARMA Innovation Forum προειδοποιούν ότι το υψηλό clawback και rebate απειλούν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Η ΕΟΠΕ ζητά από τον υπουργό Υγείας τον άμεσο διάλογο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου που θα διασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των φαρμάκων.

Ο ΕΟΦ διαβεβαιώνει ότι η Πολιτεία θα εξασφαλίσει τη θεραπεία των ασθενών μέσω ΙΦΕΤ ή ατομικών παραγγελιών για την κάλυψη των αναγκών τους.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, μετά την νέα απόσυρση γνωστού ογκολογικού φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού, από τη χώρα μας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και τον φόβο των ασθενών.

Πρόκειται για ένα νοσοκομειακό φάρμακο που καταπολέμα τον μεταστατικό, τριπλά αρνητικό και ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού, ένα εξαιρετικά επιθετικό τύπο νεοπλάσματος. Αιτία της απόσυρσης είναι οι υπέρογκες επιστροφές και εκπτώσεις (clawback και rebate) που επιβάλλονται στη φαρμακοβιομηχανία, οι οποίες στα νοσοκομειακά φάρμακα αγγίζουν έως και το 80%. Αποτέλεσμα αυτής της δυσμενής κατάστασης είναι η συγκεκριμένη ξένη εταιρία να το αποσύρει καθώς δεν έχει κέρδος από την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται από τους τελευταίους μήνες από τη χώρα μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι τόσο ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) όσο και το PhARMA Innovation Forum (PIF) εδώ και χρόνια προειδοποιούν ότι το clawback και το rebate στα νοσοκομειακά φάρμακα που άγγιξε το πρωτοφανές 80,7% απειλούν τη βιωσιμότητα των σκευασμάτων και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και όχι μόνο. Οι φαρμακοβιομηχανίες τόσο οι Ελληνικές όσο και οι ξένες, επωμίζονται δυσβάσταχτα ποσά, με συνέπεια αυτή η κατάσταση να αυξάνει τον κίνδυνο αποσύρσεων και ελλείψεων σε βασικά φάρμακα. Και ιδιαίτερα στα νέα καινοτόμα που είναι πανάκριβα.

Ευλόγως, λοιπόν, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ζητάει με επιστολή της επιστολή της από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, να ανοίξει άμεσα ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου για την ογκολογική καινοτομία στην Ελλάδα.

«Οι ανησυχίες μας αρχίζουν να επιβεβαιώνονται» αναφέρει η ΕΟΠΕ η οποία είχε εγκαίρως επισημάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για την απόσυρση σημαντικών ογκολογικών φαρμάκων από τη χώρα μας.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εμμανουήλ Σαλούστρος είχε εκφράσει τις ανησυχίες τους στο πρόσφατο παρελθόν δηλώνοντας ότι : «Το υψηλό επίπεδο clawback και rebate, δεν επηρεάζει μόνο τη βιωσιμότητα υφιστάμενων προϊόντων, αλλά δύναται να επηρεάσει και την έγκαιρη είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά».

Η επιστολή

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΟΠΕ προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που ζητάει να ανοίξει ο διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς της φαρμακευτικής αγοράς αναφέρει:

«Αναγνωρίζουμε ότι η Πολιτεία καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές προκλήσεις της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και να διασφαλίσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα δεν μπορεί να επιτυγχάνεται εις βάρος της πρόσβασης των ασθενών στην επιστημονική πρόοδο. Η ογκολογία αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η καινοτομία έχει μεταβάλει τη φυσική ιστορία του καρκίνου, προσφέροντας ουσιαστική παράταση της επιβίωσης, καλύτερη ποιότητα ζωής και, σε αρκετές περιπτώσεις, μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση των ασθενών στις σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικονομική επιβάρυνση, αλλά ως επένδυση στην υγεία και στην ποιότητα της περίθαλψης. Απαιτούνται διαρθρωτικές λύσεις που θα διασφαλίζουν αφενός τη δημοσιονομική σταθερότητα του συστήματος και αφετέρου τη συνεχή διαθεσιμότητα των πλέον αποτελεσματικών θεραπειών για τους Έλληνες ασθενείς. Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξελιχθεί σε χώρα από την οποία αποσύρονται καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες επειδή το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει τη βιώσιμη διάθεσή τους. Η προστασία της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και προτεραιότητα».

Τι λέει ο ΕΟΦ

Πάντως πηγές του ΕΟΦ διαβεβαιώνουν ότι καμία ασθενής δεν θα μείνει χωρίς τη θεραπεία καθώς η πολιτεία θα την εξασφαλίσει μέσω ΙΦΕΤ ή μέσω ατομικών παραγγελιών.

Ωστόσο, είναι γνωστό τοις πάσι, ότι ο μηχανισμός του ΙΦΕΤ προορίζεται για μεμονωμένες και σπάνιες περιπτώσεις ασθενών και όχι για φάρμακα που χρειάζονται πολλοί ασθενεις, γεγονός που εντείνει την αγωνία και το άγχος των καρκινοπαθών που λαμβάνουν το συγκεκριμένο νοσοκομειακό φάρμακο και δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει…

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας και τεστοστερόνη: Πώς η βιταμίνη D «σώζει» τους άνδρες

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Δεν είμαστε πλέον στο “θα” – Έχουμε διπλάσιες ΜΕΘ, περισσότερο προσωπικό και νέα νοσοκομεία»

Γιατί είναι απαραίτητο να φορούν όλοι γυαλιά ηλίου;