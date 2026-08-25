Μάριος Θεμιστοκλέους: «Δεν είμαστε πλέον στο “θα” – Έχουμε διπλάσιες ΜΕΘ, περισσότερο προσωπικό και νέα νοσοκομεία»

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Στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ε.Σ.Υ. μετά την πανδημία και αφορούν τον διπλασιασμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, την ενίσχυση του προσωπικού και τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων που κατασκευάστηκαν από τη δεκαετία του 1980 και ποτέ δεν είχαν συντηρηθεί σε τέτοια κλίμακα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο Υφυπουργός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσέλκυση νέων γιατρών στο ΕΣΥ, τις παρεμβάσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό και την πορεία των εργασιών στα νέα νοσοκομεία.

Αναλυτικά ο κ. Θεμιστοκλέους σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό «ANT1» και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και στους δημοσιογράφους Νίκο Ρογκάκο και Άννα Λιβαθυνού, υπογράμμισε ότι: «Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο σύστημα όπως είναι σήμερα και στο σύστημα πριν από την πανδημία. Ο κορωνοϊός πίεσε πάρα πολύ το ΕΣΥ, αλλά αποτέλεσε και μία εξαιρετική ευκαιρία. Έχουμε διπλασιάσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το σύστημα, περισσότερους γιατρούς και περισσότερους νοσηλευτές, ενώ έχουμε καλύψει κενά που δεν είχαν καλυφθεί ποτέ στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε : «Στο ΕΣΥ βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινίσεων. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι κτήρια ηλικίας 40, 50, 60 ή και περισσότερων ετών, τα οποία δεν είχαν ανακαινιστεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν πλέον ανακαινιστεί σχεδόν όλα τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μεγάλος αριθμός Κέντρων Υγείας, ενώ ολοκληρώνονται τρία νέα νοσοκομεία και προγραμματίζεται ένα τέταρτο στη Θεσσαλονίκη».

ΕΣΥ: Η ψηφιοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους δημοσίους οργανισμούς της χώρας

Αναφερόμενος στις ψηφιακές υπηρεσίες, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι ο πολίτης μπορεί να μπει από το κινητό του στο MyHealth, να δει τις εξετάσεις που έχει κάνει και να κλείσει ραντεβού.

«Έχουμε μειώσει τον χρόνο αναμονής για ραντεβού και τον χρόνο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Αυτά τα βλέπουν οι ίδιοι οι πολίτες». Σημειώνεται ότι το ΕΣΥ εξυπηρετεί καθημερινά 105.000-110.000 πολίτες, γεγονός που το καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους οργανισμούς της χώρας.

Ερωτηθείς για προβλήματα σε παλαιές υποδομές, επισήμανε ότι δεν έχουν ανακαινιστεί τα πάντα και ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί η συνολική αναβάθμιση. «Φυσικά υπάρχουν υποδομές που δεν έχουν ανακαινιστεί. Για πρώτη φορά, όμως, η χώρα έχει κάνει ένα ουσιαστικό βήμα. Δεν βρισκόμαστε πλέον στο “θα”. Εδώ και περίπου τρία χρόνια παραδίδονται ολοκληρωμένες ανακαινίσεις», σημείωσε.

Προσλήψεις

Αναφορικά με το μεγάλο «αγκάθι» του ΕΣΥ, την προσέλκυση γιατρών και την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι στο τέλος της οικονομικής κρίσης η χώρα είχε χάσει σχεδόν τους μισούς νέους γιατρούς, οι οποίοι επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την ειδικότητά τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο σήμερα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αποδοχές του ιατρικού προσωπικού, με αυξήσεις μισθών και εφημεριών και με αλλαγές στον τρόπο αμοιβής και φορολόγησης των εφημεριών. Παρεμβάσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν οδηγήσει σε αύξηση εισοδήματος έως και το 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους τονίζοντας ότι: «Η εικόνα στις προκηρύξεις έχει πλέον αλλάξει σημαντικά. Στα χρόνια της κρίσης υπήρχαν θέσεις ακόμη και σε περιζήτητα νοσοκομεία, όπως ο “Ευαγγελισμός”, με έναν, δύο ή και κανέναν υποψήφιο. Σήμερα, στη μεγαλύτερη προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν θέσεις με περισσότερους από 30 υποψηφίους. Το ΕΣΥ είναι πλέον ελκυστικό για τους νέους γιατρούς», σημείωσε.

Επίσης πρόσθεσε ότι δημιουργούνται θέσεις σε βαθμό διευθυντή, καθώς και πανεπιστημιακές θέσεις, με σκοπό να προσελκυστούν Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό.

Τα νέα νοσοκομεία σε Θεσσαλονίκη, Σπάρτη και Κομοτηνή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θεμιστοκλέους στο νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο, όπως είπε, θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από έναν χρόνο. «Πρόκειται για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, όχι μόνο στη χώρα αλλά στην Ευρώπη και διεθνώς, με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια», ανέφερε. Για τη στελέχωσή του, σημείωσε ότι οι σχετικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά. «Δεν δεσμευόμαστε μόνο πολιτικά. Η στελέχωση του νοσοκομείου έχει κλειδώσει με νόμο. Εδώ και περίπου έναν χρόνο βρίσκονται σε εξέλιξη προκηρύξεις για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο», τόνισε. Όπως εξήγησε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί διαδικασίες για πανεπιστημιακές θέσεις, έχουν προκηρυχθεί θέσεις του ΕΣΥ και υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στελέχωσης, συμφωνημένο με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την πρώτη ημέρα λειτουργίας, τον τρίτο και τον πέμπτο χρόνο. Αντίστοιχη διαδικασία θα εφαρμοστεί στα νέα νοσοκομεία της Σπάρτης και της Κομοτηνής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα ενισχύσει συνολικά τις υπηρεσίες Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Ιός Δυτικού Νείλου

Αναφορικά με το θέμα των ημερών, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι η αύξηση τόσο των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου όσο και των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία, δεν προκαλεί πίεση στο σύστημα Υγείας.

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