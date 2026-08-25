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25.08.2026 20:00

Κινεζικό ρομπότ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο Γιουσέιν Μπολτ στα 100μ. (Video)

25.08.2026 20:00
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Το υπερ-ανθρωποειδές ρομπότ Tiangong της Κίνας έτρεξε 100 μέτρα σε 8,86 δευτερόλεπτα στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο την Τρίτη, μειώνοντας το ρεκόρ των 9,39 δευτερολέπτων που είχε σημειώσει στην έναρξη της διοργάνωσης.

Ο χρόνος ήταν περισσότερο από επτά δέκατα του δευτερολέπτου γρηγορότερος από το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών σε άνθρωπο, που ήταν 9,58 δευτερόλεπτα και το οποίο κατέγραψε ο Τζαμαϊκανός σπριντίστας Γιουσέιν Μπολτ το 2009.

Το Tiangong Ultra, που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ του Πεκίνου, πέτυχε τον νέο χρόνο στον ημιτελικό του τμήματος ρομπότ μεγάλου μεγέθους.

Η ταχεία βελτίωση των ρομπότ ήταν ένα από τα κύρια αξιοθέατα στη δεύτερη διοργάνωση του Πεκίνου, όπου περισσότερα από 2.000 ρομπότ από 666 ομάδες αγωνίζονται σε 51 αγωνίσματα, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών ποδοσφαίρου, χορού και βιομηχανικών εργασιών.

Το Tiangong κέρδισε τον αγώνα των 100 μέτρων στους εναρκτήριους αγώνες του περασμένου έτους με πολύ πιο αργό χρόνο 21,50 δευτερολέπτων, μήνες μετά τη νίκη του στον πρώτο ημιμαραθώνιο ανθρωποειδούς ρομπότ στον κόσμο στο Πεκίνο πέρυσι με χρόνο ερασιτεχνικού επιπέδου 2 ώρες και 40 λεπτά.

«Το να διαβάζεις ότι ένα μηχανοκίνητο ρομπότ μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο είναι ένα πράγμα», δήλωσε ο Li Hui, 26 ετών, μηχανικός στην ομάδα πινγκ πονγκ του Πανεπιστημίου Fudan.

«Το να το βλέπεις να τρέχει δίπλα σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι εντελώς διαφορετικό. Συνειδητοποιείς πόσο εντυπωσιακό είναι». Το ρομπότ ολοκλήρωσε το σπριντ του, σε λιγότερο από εννέα δευτερόλεπτα, χτυπώντας ένα παχύ στρώμα που είχε τοποθετηθεί πέρα ​​από τη γραμμή τερματισμού για να σταματήσει τις μηχανές σπριντ. Μια μικρή φωτιά εμφανίστηκε στον κορμό του ρομπότ αφού κατέρρευσε από την πρόσκρουση. Στον άλλο ημιτελικό, ένα ρομπότ αποσυναρμολογήθηκε στη μέση του αγώνα.

Η Κίνα έχει χαρακτηρίσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως στρατηγικής σημασίας αναδυόμενη βιομηχανία, καθώς οι εταιρείες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να μετατρέψουν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τους κινητήρες και τους αισθητήρες σε χρήσεις στη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υπηρεσίες.

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ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 20:23
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Κινεζικό ρομπότ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο Γιουσέιν Μπολτ στα 100μ. (Video)

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