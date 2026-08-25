Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ για τους κινδύνους στο Ιράν – Από τα χειροκροτήματα στις αμφιβολίες έξι μήνες μετά

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Λίγες μέρες πριν από τον πόλεμο με το Ιράν τον Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στο Οβάλ Γραφείο για να ρωτήσει αν μια ολοκληρωτική επίθεση ήταν καλή ιδέα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το Ιράν βρισκόταν στο πιο αδύναμο σημείο του εδώ και δεκαετίες, του είπαν ανώτεροι βοηθοί του και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δίνοντας στον Τραμπ τη σπάνια ευκαιρία να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να ενισχύσει την κληρονομιά του ως ειρηνοποιού. Το ερώτημα ήταν αν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση θα λειτουργούσε και ενδεχομένως θα ανέτρεπε το καθεστώς.

Η τότε Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, περιέγραψε τις εκτιμήσεις από τον αμερικανικό μηχανισμό πληροφοριών. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση, είπε στον Τραμπ ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν πιθανότατα θα οδηγούσε σε ένα πιο σκληροπυρηνικό καθεστώς ανοιχτό στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη θα έσπευδε να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, αποσταθεροποιώντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και θα έπληττε τις αμερικανικές δυνάμεις και τους εταίρους στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την αμερικανική αποφασιστικότητα και αξιοπιστία στους συμμάχους.

Παρόμοιες προειδοποιήσεις λάμβανε ο Τραμπ από παντού. Κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες δήλωσαν στον πρόεδρο ότι ένας πόλεμος θα οδηγήσει σε απώλειες, ανησυχίες για το απόθεμα όπλων και προβλήματα ετοιμότητας για μια υπεραπασχολημένη δύναμη, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο Τραμπ διέταξε μια επίθεση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και προέτρεψε τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους. Σχεδόν έξι μήνες αργότερα, μια σύγκρουση που ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα τελείωνε εντός έξι εβδομάδων συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει σαφές τέλος.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ελέγχει τη χώρα και πυροβολεί εμπορικά πλοία στο στενό. Το καθεστώς με επικεφαλής τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη που διαδέχθηκε τον δολοφονημένο πατέρα του, δεν δείχνει σημάδια συνθηκολόγησης. Το αδιέξοδο έχει οδηγήσει τον Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη του εάν ανοίξει η πλωτή οδός, ακόμη και χωρίς πυρηνική συμφωνία.

Τώρα ο Τραμπ βασίζεται σε κυρώσεις και σε έναν διαρκή αποκλεισμό που εξαντλεί τις αμερικανικές δυνάμεις για να συντρίψει την οικονομία του Ιράν, μια στρατηγική αναμονής που υποστηρίζει ότι θα κάνει το καθεστώς να σέρνεται στα πόδια του.

Εκτιμάται ότι 3.000 Ιρανοί και 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν πεθάνει σε πολεμικές επιχειρήσεις, και το Πεντάγωνο αναφέρει ότι επιπλέον 756 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Ο πόλεμος έχει επίσης καταστρέψει αμερικανικές βάσεις, έχει εξαντλήσει τα αποθέματα πετρελαίου και έχει συρρικνώσει τα αποθέματα πυρομαχικών. Η σύγκρουση μειώνει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και βυθίζει τα ποσοστά του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις στο χαμηλότερο σημείο της προεδρίας του.

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και πρώην αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας λένε ότι δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για τον Τραμπ να πετύχει αυτό που θέλει: μια συμφωνία που θα περιορίζει επ’ αόριστον το πυρηνικό έργο του Ιράν και θα τον χαρακτηρίζει ως έναν ιστορικό πρόεδρο εν καιρώ πολέμου.

«Όλα αυτά ήταν προβλέψιμα και προβλεπόμενα», δήλωσε ο Έρικ Μπρούερ, αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Πρωτοβουλίας για την Πυρηνική Απειλή, ο οποίος εργάστηκε σε Δημοκρατικές και Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις. «Μπορείτε να χαράξετε μια ευθεία γραμμή από το γεγονός ότι ο πόλεμος ξεκίνησε χωρίς σαφή πολιτικό στόχο μέχρι την κακοδιαχειριζόμενη διπλωματία στην προσπάθεια τερματισμού του».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ο Τραμπ έχει αποδεκατίσει τις στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ετοιμάζεται τώρα να συντρίψει την οικονομία της χώρας με ναυτικό αποκλεισμό και κυρώσεις. «Δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η Γουέιλς. «Θα ήταν σοφό για το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία. Διαφορετικά, ξέρουν τι θα μπορούσε να συμβεί».

Η υπόθεση του πολέμου

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Τραμπ ήθελε μια ακόμη ευκαιρία να επιδείξει την αμερικανική ισχύ μετά από μια επιχείρηση τον Ιούνιο του 2025 για την επίθεση σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και μια επιδρομή τον Ιανουάριο για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου πρότεινε το Ιράν ως την επόμενη αρένα της Ουάσινγκτον.

Δεν συμφώνησαν όλοι με την υπόθεση του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προώθησε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το Ιράν θα μπορούσε να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα στις διαπραγματεύσεις, είπε στον πρόεδρο. Η επίτευξη μιας συμφωνίας ήταν ένα ρίσκο αλλά λιγότερο δαπανηρή από έναν πόλεμο με δυσβάστακτες συνέπειες. Επιπλέον, η οικονομία του Ιράν κατέρρεε υπό τις βαριές κυρώσεις των ΗΠΑ.

Εάν αυτή η πορεία είχε αποδειχθεί άκαρπη, ο Τραμπ θα είχε μεγαλύτερη νομιμοποίηση να επιτεθεί στο Ιράν σε μια γρήγορη και συντριπτική επιχείρηση, είπε ο Βανς.

Ο Τραμπ άκουσε, αλλά τελικά επηρεάστηκε από τις παρουσιάσεις του Πενταγώνου για «αποφασιστικές» επιλογές, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ενημέρωσαν τον πρόεδρο αρκετές φορές για τα σχέδια επίθεσης σε ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκτοξευτών πυραύλων, ραντάρ, εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, χώρων αποθήκευσης ναρκών και πολεμικών πλοίων. Η ιδέα ήταν να υπερνικηθεί η Ισλαμική Δημοκρατία και να παραλύσουν οι δυνάμεις της, ενώ το Ισραήλ θα σκότωνε την κορυφαία ηγεσία του Ιράν.

Παρά τις προειδοποιήσεις από κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις ανησυχίες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, υπονοώντας ότι ο στρατός θα μπορούσε να χειριστεί τυχόν προβλήματα που θα προέκυπταν.

Οι Χέγκσεθ και Κέιν απάντησαν επανειλημμένα ότι θα χειριστούν τυχόν επιπλοκές, δήλωσαν αξιωματούχοι που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Πεντάγωνο προσφέρει στον Τραμπ αμερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες για να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ένας εκπρόσωπος του Κέιν αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παρέπεμψε την Journal στο γραφείο του υπουργού Άμυνας, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Χειροκροτήματα, στη συνέχεια αμφιβολίες

Ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζον Ράτκλιφ, και ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους κύριους απεσταλμένους του Τραμπ για το Ιράν, μπήκαν σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου για να ενημερώσουν τον Τραμπ ότι το Ισραήλ είχε σκοτώσει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ που τους είπε να μεταφέρουν τα νέα στον κόσμο.

Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Τραμπ, απολαμβάνοντας τους επαίνους από τους βοηθούς του και τους καλεσμένους, σταύρωσε τα χέρια του και φούσκωσε το στήθος του, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν την εκδήλωση.

Η αισιοδοξία του Τραμπ δεν θα διαρκούσε. Οι απώλειες στο πεδίο της μάχης και οι ζημιές στον αμερικανικό εξοπλισμό και τις βάσεις έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το τι κέρδιζαν οι ΗΠΑ από τη σύγκρουση.

Ο στρατιωτικός πόνος επιδεινώθηκε από την αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Το κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν έφερε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε οριακή κατάσταση, εκτινάσσοντας τις τιμές των καυσίμων.

Αρκετοί ηγέτες από χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο ζητώντας τον τερματισμό των μαχών και μια διπλωματική λύση που θα σώσει το κύρος όλων των εμπλεκομένων. Οι Ρεπουμπλικάνοι τηλεφώνησαν επίσης στον Τραμπ, λέγοντάς του ότι ο πόλεμος έβλαπτε τις προοπτικές του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε κατ’ ιδίαν με την αντίδραση, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρώτησε βοηθούς γιατί το Ιράν δεν υποχωρούσε εν μέσω της αδυσώπητης εκστρατείας βομβαρδισμών.

Οι διπλωματικές προσπάθειες ναυάγησαν και στη συνέχεια οδήγησαν σε κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχοι της άμυνας παρακολουθούσαν το Ιράν να εκμεταλλεύεται την παύση των μαχών για να ρίξει δεκάδες νάρκες στο Ορμούζ, αν και περιορίστηκαν σε μια μικρή περιοχή της πλωτής οδού.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, ο Τραμπ εξακολουθούσε να διχάζεται για το ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός. Ένας φίλος που επισκέφθηκε τον Τραμπ προέτρεψε τον πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ ρώτησε αν έπρεπε να «βομβαρδίσει το Ιράν», είπε ένα άτομο που γνώριζε τη συζήτηση. Ο φίλος είπε όχι, προειδοποιώντας ότι αυτό θα έριχνε μόνο τις ΗΠΑ βαθύτερα σε μια διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στις 17 Ιουνίου ήρθε η σημαντική εξέλιξη – μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, ανοίγοντας το δρόμο για 60 ημέρες πυρηνικών συνομιλιών. Ερωτηθείς από έμπιστους ανθρώπους γιατί ο Τραμπ επέλεξε μια προσωρινή συμφωνία, ο πρόεδρος επισήμανε νέες εσωτερικές δημοσκοπήσεις του Λευκού Οίκου: Σχεδόν το 80% των Αμερικανών ήθελε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Η Τεχεράνη ανανέωσε γρήγορα τις επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου. Ο Τραμπ το θεώρησε προδοσία.

Ο απογοητευτικός κύκλος ξαναγύρισε. Ο Τραμπ ανακοίνωνε μια συμφωνία, μόνο και μόνο για να τη δει να καταρρέει. Στη συνέχεια, εξαπέλυε απειλές για να αναγκάσει το Ιράν να συνθηκολογήσει. Μερικές φορές την τήρησε, αλλά άλλες φορές υποχώρησε, επικαλούμενος την ανανεωμένη πρόοδο σε μια συμφωνία για την αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Τραμπ διέταξε μια μεγάλη επίθεση που, όπως ισχυρίστηκε, θα ήταν η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά απέσυρε τις απειλές αφού οι περιφερειακοί ηγέτες του είπαν να αποφύγει περισσότερη βία.

Η περίοδος των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις έληξε στις 17 Αυγούστου. Τρεις ημέρες αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει στραφεί σε μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης για να «καταρρεύσει το καθεστώς» στο πλαίσιο αυτού που θα ονομαζόταν Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας.

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, το θέμα συζήτησης για «αλλαγή καθεστώτος» έχει επιστρέψει.

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