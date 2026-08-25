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Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να επέβαινε σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε μυστηριωδώς στη Μόσχα πριν μια διπλωματική αυτοκινητοπομπή περάσει με ταχύτητα από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει σε συναντήσεις, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Λέγεται ότι επέβαινε στο Boeing C-17 Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βνούκοβο περίπου στις 8 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα το πρωί, με μια ανεξήγητη πτήση από τη Λετονία.

Το αεροπλάνο είχε φτάσει στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα, στις 23 Αυγούστου, αφού είχε πετάξει από την αεροπορική βάση Camp Springs των ΗΠΑ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Russian media report that a motorcade with American diplomatic license plates was spotted on the streets of Moscow following reports that a U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III had landed at Vnukovo Airport. https://t.co/EiKsKdnu6t pic.twitter.com/Hzrppj9fFy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 25, 2026

Δύο ημέρες αργότερα, το Boeing C-17 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποίησε το δίωρο ταξίδι προς τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν δημοσίευσε καμία πληροφορία για το αεροπλάνο.

Και το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση της πτήσης.

Όταν ρωτήθηκε για την πτήση, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε: «Όχι, δεν έχω αυτή την πληροφορία».

Λίγο μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, μια αυτοκινητοπομπή που έφερε αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες με αστυνομική συνοδεία εθεάθη να διέρχεται με ταχύτητα από τη Μόσχα.

Η τελευταία απευθείας πτήση αμερικανικού αεροσκάφους προς τη Ρωσία ήταν τον Ιανουάριο, όταν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη χώρα για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Video of US airforce transport aircraft landing in Moscow today in a highly unusual flight which still has an unknown purpose. pic.twitter.com/xgp90zzmoM August 25, 2026

Το αεροπλάνο, με κωδικό κλήσης RCH4555, προσγειώθηκε στη Μόσχα στις 10:04 π.μ. τοπική ώρα, έχοντας αναχωρήσει από τη Ρίγα γύρω στις 8:50 π.μ.

Πρόκειται για ένα Boeing C-17 Globemaster III, το κύριο βαρύ στρατηγικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το τεράστιο τζετ μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 77 τόνους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεθωρακισμένων οχημάτων, ελικοπτέρων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Μπορεί επίσης να μεταφέρει περίπου 102 στρατιώτες.

Το αεροσκάφος C-17 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διπλωματικές και κυβερνητικές μεταφορές και είναι το πρώτο του είδους του που προσγειώνεται στη Μόσχα από το 2017, σύμφωνα με το UNN.

Αυτό το αεροπλάνο συνόδεψε τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι του 2025 στη Ρώμη.

Εθεάθη επίσης στη Γενεύη πριν από τις συνομιλίες του 2021 μεταξύ Μπάιντεν και Πούτιν.

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