Μεγάλη φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112 για εκκένωση, ανάμεσα στα σπίτια οι φλόγες

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συζύγου της

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση προς Καλαμαριά – Πώς αλλάζει ο συγκοινωνιακός «χάρτης»