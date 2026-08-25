search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 18:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 17:15

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στη Λεωφόρο Ανθούσας

25.08.2026 17:15
pyrosvestis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο χημικών και πλαστικών, στη λεωφόρο Ανθούσας και Λεωνίδου, στην Παλλήνη, γέμισε με καπνό και άμεσα, έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 7 εναέρια

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση προς Καλαμαριά – Πώς αλλάζει ο συγκοινωνιακός «χάρτης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Boeing C-17 mosxa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικεφαλής της CIA επέβαινε στο μεταγωγικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που μυστηριωδώς προσγειώθηκε στη Μόσχα

kokotas anania just – new
LIFESTYLE

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα στη σκηνή του «J2US» – Το αντίο της Τραϊάνας Ανανία (Video)

pyrosvestis
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στη Λεωφόρο Ανθούσας

thessaloniki new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για βιασμό της πρώην συντρόφου του  – Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη

fotia salamina- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σαλαμίνα: Φωτιά στο παλιό πεδίο βολής – «Μέσα στον ναύσταθμο οι φλόγες» – Ήχησε το 112 για εκκένωση (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

RAGU_BIANCO_1
CUCINA POVERA

Λευκό ραγού (παραδοσιακή συνταγή Ν. Ιταλίας)

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 17:59
Boeing C-17 mosxa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικεφαλής της CIA επέβαινε στο μεταγωγικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που μυστηριωδώς προσγειώθηκε στη Μόσχα

kokotas anania just – new
LIFESTYLE

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα στη σκηνή του «J2US» – Το αντίο της Τραϊάνας Ανανία (Video)

pyrosvestis
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στη Λεωφόρο Ανθούσας

1 / 3