Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στη Λεωφόρο Ανθούσας

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο χημικών και πλαστικών, στη λεωφόρο Ανθούσας και Λεωνίδου, στην Παλλήνη, γέμισε με καπνό και άμεσα, έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής.

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