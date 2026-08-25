Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στη Λεωφόρο Ανθούσας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου.
Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο χημικών και πλαστικών, στη λεωφόρο Ανθούσας και Λεωνίδου, στην Παλλήνη, γέμισε με καπνό και άμεσα, έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής.
Διαβάστε επίσης:
Μεγάλη φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 7 εναέρια
Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους
Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση προς Καλαμαριά – Πώς αλλάζει ο συγκοινωνιακός «χάρτης»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.