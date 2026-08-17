Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Xωρίς ενεργή εστία είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες αργά το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση «Μεγάλη Βάδα» του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποκάθαρση.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 21:05, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.