Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα

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Xωρίς ενεργή εστία είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες αργά το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση «Μεγάλη Βάδα» του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποκάθαρση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 21:05, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.