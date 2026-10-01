ΗΠΑ: Οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι σχολικού λεωφορείου – Μαθήτρια ανέλαβε δράση και απέτρεψε τα χειρότερα (Video)

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Σε μια κρίσιμη στιγμή μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, η ψύχραιμη αντίδραση μιας μαθήτριας απέτρεψε μια πιθανώς επικίνδυνη εξέλιξη.

Η Alexis Smith, μαθήτρια της 10ης τάξης (σ.σ. Β’ Λυκείου στην Ελλάδα), επέβαινε στο λεωφορείο όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει.

Η μαθήτρια αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα, παίρνοντας τον έλεγχο της κατάστασης σε μια στιγμή που απαιτούσε γρήγορες κινήσεις.

Στη συνέχεια, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έλεγξε την κατάσταση του οδηγού, παραμένοντας δίπλα του μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η σχολική περιφέρεια Hollidaysburg Area School District έκανε γνωστό το περιστατικό και συνεχάρη την Alexis για την άμεση αντίδρασή της και την ψυχραιμία που έδειξε.

Η στάση της μαθήτριας ξεχώρισε, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και παράλληλα να παραμείνει κοντά στον οδηγό, παρακολουθώντας την κατάστασή του μέχρι την άφιξη των διασωστών.

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