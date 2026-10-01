Ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ για το ντίζελ: Ζητούν από την Ευρώπη 120 εκατ. βαρέλια σε 6 μήνες – Σε διαβουλεύσεις οι Ευρωπαίοι

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Νέα πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη, 1/10, ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διοχετεύσουν στην αγορά μέρος των αποθεμάτων τους.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έχει απευθύνει το συγκεκριμένο αίτημα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η Ουάσινγκτον προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστούν ή να απαγορευτούν οι εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη.

Ο Κρις Ράιτ υποστήριξε ότι η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά, επικαλούμενος την αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες: «Η Ευρώπη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατάσταση και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το κάνει. Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.

Η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν για την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων, πέντε ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν την Πέμπτη τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στο αμερικανικό αίτημα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντικείμενο της συζήτησης, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, ήταν η διαμόρφωση κοινής απάντησης στις πιέσεις της Ουάσινγκτον για αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, με φόντο την απειλή για ενδεχόμενη διακοπή των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι και οι πέντε χώρες έχουν δεχθεί ξεχωριστά πιέσεις από την αμερικανική πλευρά προκειμένου να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων τους.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, οι πέντε χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξουν κοινή στάση στις επαφές τους με την Ουάσινγκτον, ενώ οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Παράλληλα, στόχος είναι να περιοριστεί η ένταση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο IEA, που έχει την έδρα του στο Παρίσι, συντονίζει την ενεργειακή πολιτική των ανεπτυγμένων χωρών. Ο οργανισμός είχε επίσης αναλάβει τον συντονισμό προηγούμενης διεθνούς αποδέσμευσης πετρελαϊκών αποθεμάτων νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Στόχος είναι η «αποκλιμάκωση», ανέφερε μία από τις πηγές. «Να είμαστε κατά κάποιον τρόπο αποφασιστικοί, αλλά θετικοί στην επικοινωνία… Όταν έχεις απέναντί σου ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις απαραίτητα βρόμικα παιχνίδια μαζί του».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλες χώρες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να συζητήσουν την Παρασκευή, 2/10, τη δική τους στάση.

Το αίτημα του Κρις Ράιτ, σύμφωνα με το Politico, προβλέπει την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα σε διάστημα έξι μηνών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων ντίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η άνοδος των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ συνδέεται με τις διαταραχές που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ για συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι ΗΠΑ παραμένουν σημαντικός εξαγωγέας ντίζελ και καλύπτουν σήμερα περισσότερο από το μισό των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα, μια πιθανή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

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