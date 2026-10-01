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01.10.2026 22:41

Σλοβακία: Δύο οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της

01.10.2026 22:41
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Έχασε τη μάχη για τη ζωή μια 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη μετά την επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό της σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών.

«Δυστυχώς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του νεαρού κοριτσιού», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Ρίχαρντ Ράσι σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου, κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ο υπουργός Παιδείας Τομάς Ντρούκερ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 13χρονης Νέλα.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης – ο οποίος έχει συλληφθεί – είναι ηλικίας περίπου 14 ετών, μαθητής της 8ης τάξης του δημοτικού σχολείου. Κατηγορείται ότι το πρωί της Τρίτης, 29/9, μαχαίρωσε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του στο σχολείο της πόλης Στάσκοβ.

Μια 61χρονη δασκάλα έχασε τη ζωή της, ενώ η βαριά τραυματισμένη 13χρονη μαθήτρια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Μια 44χρονη δασκάλα που έφερε τραύμα από μαχαίρι στο στήθος διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

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