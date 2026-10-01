Nations League: Ελλάδα – Ολλανδία 1-0 – Live το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα

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Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κορυφής του Group 2 της League A του UEFA Nations League.

Η «γαλανόλευκη» έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Μάλιστα, στο τελευταίο της παιχνίδι πανηγύρισε μια ιστορική επιτυχία στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της επί των «πάντσερ». Η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Ως εκ τούτου, η αποψινή μεταξύ τους αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του ομίλου.

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με σημαντικό διπλό απέναντι στη Σερβία. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με γκολ του Δουβίκα στο 94ο λεπτό. Ακολούθησε το μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία, με τον Κουρμπέλη να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και να χαρίζει στην Εθνική ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο.

Live η εξέλιξη του σκορ:

23′: Γκολ για την Ελλάδα από τον Φώτη Ιωαννίδη

13′: Ο Χρήστος Τζόλης σουτάρει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώνεται γιατί ο Παυλίδης που συμμετέχει στη φάση είναι σε θέση οφσάιντ

1′ Σέντρα στο ματς

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της Ελλάδας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε προαναγγείλει ότι το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με τέσσερις αγώνες σε διάστημα 14 ημερών, δεν θα του επέτρεπε να προχωρά σε εκτεταμένο rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Έτσι, μετά τις δύο αλλαγές που είχε πραγματοποιήσει στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, προχωρά απόψε σε τρεις αλλαγές, με τη μία να είναι αναγκαστική.

Ο Σάλιακας παίρνει τη θέση του τραυματία Βαγιαννίδη, ενώ ο Κουρμπέλης επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και θα αγωνιστεί στον άξονα μαζί με τον Ανδρούτσο, με τον Ζαφείρη να μένει στον πάγκο. Παράλληλα, ο Ιωαννίδης ξεκινά αντί του Τεττέη.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας αποτελείται από τους: Τζολάκη, Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλη, Ιωαννίδη και Παυλίδη.

Με απουσίες και αλλαγές η Ολλανδία

Η Ολλανδία είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League με εντός έδρας ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Γερμανία. Οι «οράνιε» κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, ισοφαρίζοντας στο 92ο λεπτό με τον Χάκπο.

Στη δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα της Ολλανδίας παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική και πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μεξ Μέερντινκ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Ολλανδία και αυτή με αλλαγές στο αρχικό της σχήμα, καθώς αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα απουσιών, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Ο Τσάβι Ερνάντεθ επέλεξε για το βασικό σχήμα τους Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τίμπερ Γ., Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Τιλ, Τίμπερ Κ., Φέρμαν, Σάμερβιλ, Μέερντινκ και Φαν Μπόμελ.

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