Nations League: Η Εθνική ομάδα κόντρα στην Ολλανδία του… Τσάβι για να διατηρήσει το αήττητο

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το UEFA Nations League.

Η ελληνική ομάδα στοχεύει να διατηρήσει την πρωτιά στον όμιλο μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας νίκες της.

Η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς και διατηρεί αήττητο σερί επτά αγώνων στην κανονική διάρκεια.

Και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, καθώς οι προπονητές σχεδιάζουν αλλαγές στα αρχικά σχήματα λόγω τραυματισμών και τακτικής.

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Η Εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία σήμερα το βράδυ (01/10, 21:45) στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nations League.

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ονειρικά τη διοργάνωση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια: ένα με την Σερβία στην πρεμιέρα και ένα με την Γερμανία, τρελαίνοντας την Ευρώπη.

Μία ήττα σε 22 παιχνίδια η Ολλανδία

Σήμερα έρχεται ένα ακόμη πιο δύσκολο τεστ καθώς πέρα από το ότι η Ολλανδία είναι μία πανίσχυρη ομάδα, η εθνική μας έχει να σηκώσει πλέον και το βάρος του πρωτοπόρου καθώς πλέον μετά τη νίκη στο Άουγκσμπουργκ, έχει αυξηθεί η πίεση για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία και είναι γεγονός πως ακόμη και ένα ισόπαλο αποτέλεσμα, δεν θα είναι άσχημο για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι «Οράνιε» έχουν συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε 90 λεπτά, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες, καθώς η τελευταία τους ήττα ήταν στο Μουντιάλ κι αυτή στα πέναλτι από το Μαρόκο στην φάση των «32».

Επί της ουσίας ούτε εκεί έχασε δηλαδή στην κανονική διάρκεια ή την παράταση. Συνολικά, η Ολλανδία έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις σε κανονική διάρκεια.

Στην πρεμιέρα του Nations League η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας στο 92ο λεπτό με τον Χάκπο.

Τη δεύτερη αγωνιστική, οι «Οράνιε» ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ο Μεξ Μέερντινκ πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία. Με τέσσερις βαθμούς, η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και γνωρίζει ότι μία νίκη στην Τούμπα θα την ανεβάσει στην κορυφή του ομίλου.

Η Ολλανδία έχει επικρατήσει στα εννέα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της απέναντι στην Ελλάδα, για την οποία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στηριχθεί σε έναν σταθερό κορμό στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League και όλα δείχνουν ότι δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές.

Οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρόμπεϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τους Ρούμπεν φαν Μπόμελ και Μεξ Μέερντινκ για την 11αδα, μαζί με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Εκτός είναι ο επίσης τραυματίας Λουτσάρελ Χερτρούιντα.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε και με τον Γιαν Πολ φαν Χέκε. Ο αμυντικός της Τότεναμ ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο πόδι που υπέστη την περασμένη Κυριακή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία, αποσύρθηκε από την προπόνηση της Τετάρτης και θα επιστρέψει στο Λονδίνο, χωρίς να κληθεί αντικαταστάτης.

Η Εθνική ομάδα έχει δύο ερωτηματικά για την 11αδα της. Ολα δείχνουν ότι στην 11αδα θα πάρει θέση αυτή τη φορά ο Σάλιακας, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο Μασούρας, κάτι που σημαίνει ότι ο Καρέτσας θα μείνει στον πάγκο για να πάρει λίγες ανάσες. Πιθανό είναι να δούμε και τον Κουρμπέλη -τον χρυσό σκόρερ απέναντι στην Γερμανία- να ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με τον Κωστούλα.

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