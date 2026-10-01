Ταϊβάν: Γιατί οι ΗΠΑ βλέπουν να απομακρύνεται η κινεζική εισβολή το 2027 – Το νέο ορόσημο

Takeaways by to pontiki AI Οι πρόσφατες αμερικανικές εκτιμήσεις υποβαθμίζουν την πιθανότητα κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν πριν από το 2028, λόγω προβλημάτων στρατιωτικής ετοιμότητας και πολιτικών παραγόντων.

Αναλυτές συνδέουν τη μετατόπιση του χρονικού ορίζοντα με τις εσωτερικές εκκαθαρίσεις στον κινεζικό στρατό και την αναμονή του αποτελέσματος των εκλογών της Ταϊβάν το 2028.

Το 2027, που θεωρούνταν προηγουμένως ως κρίσιμο έτος, αποτελούσε στόχο στρατιωτικής ετοιμότητας για το Πεκίνο και όχι προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης πολεμικής σύγκρουσης.

Παρά την απομάκρυνση του σεναρίου μιας άμεσης εισβολής, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν καταγράφει αυξανόμενη κινεζική στρατιωτική πίεση μέσω ασκήσεων αποκλεισμού και ελέγχου των θαλάσσιων οδών.

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Το 2027, που επί χρόνια κυριαρχεί στη συζήτηση για μια πιθανή κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν, φαίνεται να χάνει τη βαρύτητά του ως άμεσος ορίζοντας κινδύνου. Νεότερες αμερικανικές εκτιμήσεις θεωρούν όλο και λιγότερο πιθανή μια εισβολή πριν από το 2028, συνδέοντας την εξέλιξη με προβλήματα στρατιωτικής ετοιμότητας και με τις πολιτικές επιλογές του Πεκίνου.

Σύμφωνα με σημερινό αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των αμερικανικών αξιολογήσεων, οι εκκαθαρίσεις στον κινεζικό στρατό έχουν επιφέρει καθυστερήσεις, ενώ η κινεζική ηγεσία ενδιαφέρεται να δει το αποτέλεσμα των εκλογών της Ταϊβάν το 2028. Μια επανεκλογή του προέδρου Λάι Τσινγκ-τε, με τέταρτη διαδοχική θητεία του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος στην εξουσία, θα μπορούσε, κατά τις ίδιες πηγές, να αυξήσει τον κίνδυνο χρήσης βίας από εκείνη τη χρονιά και μετά.

Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε το δημοσίευμα. Πρόκειται για αξιολόγηση κινδύνου, η οποία δεν αποτελεί ούτε εγγύηση αποφυγής πολέμου ούτε προσδιορισμό ημερομηνίας επίθεσης.

Το 2027 ήταν στόχος ετοιμότητας, όχι ημερομηνία εισβολής

Η διάκριση έχει ουσιαστική σημασία. Η δυνατότητα διεξαγωγής μιας στρατιωτικής επιχείρησης και η πολιτική απόφαση να πραγματοποιηθεί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία συχνά συγχέονται στη δημόσια συζήτηση.

Ήδη τον Μάρτιο, η ετήσια αμερικανική έκθεση για τις παγκόσμιες απειλές εκτιμούσε ότι η κινεζική ηγεσία δεν σχεδίαζε τότε εισβολή το 2027 και δεν διέθετε σταθερό χρονοδιάγραμμα για την «επανένωση». Ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο προτιμούσε να επιτύχει τον στόχο του χωρίς χρήση βίας, εφόσον αυτό ήταν δυνατό.

Αντίστοιχα, η προηγούμενη αξιολόγηση του Πενταγώνου συνέδεε το 2027, χρονιά συμπλήρωσης εκατό ετών από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, με την ανάπτυξη ικανότητας νίκης σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν.

Η νεότερη πληροφορία, επομένως, αφορά κυρίως τους παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα και την επιλογή του χρόνου. Το πολιτικό ημερολόγιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια εκλογική αναμέτρηση μπορεί να μεταβάλει τις προσδοκίες για διαπραγμάτευση ή να ενισχύσει την εκτίμηση ότι η πολιτική απόσταση παραμένει μεγάλη.

Γιατί η Ταϊπέι εξακολουθεί να ανησυχεί

Η εκτίμηση ότι μια πλήρης εισβολή απομακρύνεται χρονικά δεν ισοδυναμεί με υποχώρηση της πίεσης προς το νησί.

Στην ετήσια αξιολόγησή του, που παρουσιάστηκε στα τέλη Αυγούστου, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν περιέγραφε αυξανόμενη κινεζική παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα, καθώς και μεγαλύτερη απροβλεψιμότητα στη λήψη αποφάσεων λόγω των εκκαθαρίσεων στη στρατιωτική ηγεσία. Έδινε ιδιαίτερη έμφαση σε ασκήσεις αποκλεισμού και ελέγχου των εξωτερικών θαλάσσιων οδών του νησιού.

Αυτό εξηγεί γιατί η Ταϊπέι αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις καθησυχαστικές αναγνώσεις. Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην απόβαση στρατευμάτων, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα άσκησης πίεσης που θα δυσκολεύει τις μεταφορές και θα δοκιμάζει την αντοχή του νησιού.

Το 2028 αναδεικνύεται έτσι σε νέο σημείο αναφοράς για τις αμερικανικές εκτιμήσεις, χωρίς να αποτελεί προδιαγεγραμμένο ορόσημο πολέμου. Η πρακτική σημασία του σημερινού ρεπορτάζ είναι ότι προσθέτει πολιτικές και στρατιωτικές προϋποθέσεις στη συζήτηση, αντί να αντιμετωπίζει μια χρονιά ως αντίστροφη μέτρηση προς μια αναπόφευκτη σύγκρουση.

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