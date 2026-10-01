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01.10.2026 12:27

Μητσοτάκης για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα

01.10.2026 12:27
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Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά την παρουσίαση της σύμβασης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει τη νόσο.

«Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο, η οποία καλπάζει στην εποχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

Και πρόσθεσε: «Η υπογραφή είναι μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Είναι εξίσου σημαντική για τους συγγενείς τους, οι οποίοι βιώνουν έναν παράλληλο Γολγοθά. Μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέριμνα. Η ασθένεια αυτή δεν εξαλείφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί».

«Είναι σημαντικό οι εύποροι συμπολίτες μας να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε αυτή την κοινή προσπάθεια, που μας αφορά όλους. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους», είπε ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα ιδρύματα της χώρας που θα συμβάλουν στη δημιουργία του Εθνικού Προτύπου Κέντρου για την Άνοια.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας, με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από σημαντικά κοινωφελή ιδρύματα της χώρας.

Η επιλογή του Περιστερίου συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες.

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