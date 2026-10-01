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01.10.2026 11:55

Ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο – Εντός Οκτωβρίου η κλήρωση των υποψηφίων δικαστικών

01.10.2026 11:55
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Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η κλήρωση στη Βουλή για τα μέλη (τους ανώτατους δικαστικούς) του Ειδικού Δικαστηρίου στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση που έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης τόσο στη Διάσκεψη των Προέδρων όσο και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ήδη έστειλε επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης με το αίτημα να κοινοποιηθούν στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων ανώτατων δικαστικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας για το Ειδικό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Βουλής, σημείωσε πως με τη διαβίβαση του βουλεύματος στη Βουλή ζήτησε ήδη από το υπουργείο Δικαιοσύνης τη σχετική λίστα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κλήρωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, το πιθανότερο εντός Οκτωβρίου, σε δημόσια συνεδρίαση στην Ολομέλεια από τον Νικήτα Κακλαμάνη. Σε αυτήν θα επιλεγούν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του.

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