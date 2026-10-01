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01.10.2026 11:39

Ινστιτούτο Πουλαντζάς: Απόψε, στην Ταινιοθήκη, η τιμητική εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά 

01.10.2026 11:39
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Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς διοργανώνει την σήμερα στις 19:00, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά», φιλοδοξεί να αναδείξει βασικές όψεις της σκέψης και της επιστημονικής του παρακαταθήκης, καθώς και τη διαρκή επικαιρότητα του έργου του στη μελέτη των κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών.

Προλογίζει:

Χριστόφορος Βερναρδάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Ομιλητές:

• Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επικοινωνίας ΕΚΠΑ
• Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου
• Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί επίσης απόσπασμα από το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην εκπομπή «Οι Έλληνες», από το Αρχείο της ΕΡΤ, καθώς και απόσπασμα από συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά «Συνομιλίες με Ιστορικούς», Historiography.

Για όσες και όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης σελίδας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς στο YouTube και Facebook.

΄Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση εδώ:

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026
Ώρα: 19:00
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός

Θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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