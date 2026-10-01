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01.10.2026 13:53

Η CAPA ανακοινώνει τη θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για τις Εταιρικές Υποθέσεις

01.10.2026 13:53
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Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των Εταιρικών Υποθέσεων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελώντας ουσιαστικά τη γέφυρα μεταξύ των οργανισμών και της κοινωνίας.

Τα στελέχη του συμμετέχουν καθημερινά στη διαχείριση της φήμης και των κρίσεων, στον διάλογο με την Πολιτεία, στη βιωσιμότητα, στην εταιρική υπευθυνότητα, στη διαμόρφωση θέσεων για σύνθετα ζητήματα. Αυτή η επιρροή συνεπάγεται μία εξίσου σημαντική υποχρέωση: αυτή της ηθικής ευθύνης, η οποία με τη σειρά της επιτάσσει την αποδοχή ενός κοινού αξιακού πλαισίου, που θα δεσμεύει όλους τους επαγγελματίες.

Με αυτό το πνεύμα, 61 χρόνια μετά τον Κώδικα των Αθηνών, ο οποίος αποτελεί τη δεοντολογική βάση του επαγγέλματός των Δημοσίων Σχέσεων, η CAPA απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου των Εταιρικών Υποθέσεων, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έναν Κώδικα Δεοντολογίας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “True North: Guided by Ethics. Driven by Sustainability. Built on Trust”.

Ο  Κώδικας αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα και βασίζεται στην αλήθεια και τη διαφάνεια. Στη αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και την διασφάλιση εμπιστευτικότητας. Στις σχέσεις με τα Μέσα και τους θεσμούς. Στη βιωσιμότητα, στην ψηφιακή επικοινωνία και στην υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην εδραίωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σεβασμού για τους επαγγελματίες των Εταιρικών Υποθέσεων, με καταπολέμηση των διακρίσεων και των αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών.

Ο Κώδικας για την CAPA μια καίρια θεσμική παρέμβαση για να διαμορφωθεί ένα σημείο αναφοράς στο επάγγελμα. Η θέσπισή του φιλοδοξεί να καλύψει ένα ζητούμενο ετών για το κλάδο, αφήνοντας μία εξαιρετικά πολύτιμη παρακαταθήκη και πυξίδα, που θα καθοδηγεί και τα στελέχη του μέλλοντος.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Ανθή Τροκούδη, Πρόεδρος της CAPA: «Έχουμε επίγνωση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις Εταιρικές Υποθέσεις στην Ελλάδα είναι πολλά, και ως CAPA προσβλέπουμε σε έναν γόνιμο διάλογο με αντίστοιχους θεσμικούς φορείς, για την καθολική αποδοχή και στήριξη αυτής της καλόπιστης προσπάθειας».

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