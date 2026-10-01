Λάκης Λαζόπουλος: «Δεν θέλω κουβέντες με ακροδεξιούς και φασίστες – Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα» (Video)

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Για την επιστροφή του στη μικρή οθόνη και τη συνεργασία του με το Mega μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος, δηλώνοντας ευτυχής που το κανάλι τού επιτρέπει να εκφράζεται ελέυθερα, καθώς, κατά το παρελθόν, έχει βιώσει αποκλεισμό. «Ήρθε το MEGA και άνοιξε η πόρτα της ελευθερίας του λόγου» τόνισε.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην πτώση που έχει σημειώσει συνολικά η τηλεθέαση και την αισθητή μείωση του ενδιαφέροντος του κοινού, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε λόγο για «προπαγάνδα» και «ψέμα» που έχει απομακρύνει τους τηλεθεατές από τη μικρή οθόνη.

«Το ψέμα έχει διαλύσει την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα αποκατασταθεί μόνο εάν επαναφέρει την αλήθεια… Είναι τρομερή η προπαγάνδα που γίνεται. Είναι καθημερινό θέμα, προπαγάνδα κάνει μόνο αυτός που έχει καθημερινή επαφή. Η προπαγάνδα θέλει συνέπεια. Αυτό το ψέμα έχει διαλύσει την τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να αποκατασταθεί μόνο εάν ξαναφέρει την αλήθεια. Αυτή είναι η εποχή. Δεν είναι θέμα μόνο τα social media και τα Instagram και τα τέτοια. Που και στο Instagram και στο TikTok με αυτά που πληρώνουν, εγώ δηλαδή βλέπω πενήντα διαφημίσεις, πενήντα διαφημίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πενήντα. Λέω το ‘χουν αγοράσει κι αυτό;» επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε ότι είναι ανοιχτός στον διάλογο και μπορεί να ακούσει οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι στους μόνους που δεν δείχνει την παραμικρή ανοχή είναι στους ακροδεξιούς.

«Έχω όλη την καλή αντίληψη να ακούω τους πάντες, μα την Παναγία, και να δέχομαι οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα επιλέγουν οι άνθρωποι και είμαι σε αυτό πάντα εκεί. Δεν θέλω κουβέντες με ακροδεξιούς, φασίστες και τέτοια. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα. Μπορώ να ακούσω τι λένε στις τηλεόρασεις, το ακούω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να έχω μία άποψη ενός ανθρώπου που την έχει για τα πέντε λεπτά που θα κάνουμε εκεί και σε πέντε λεπτά στο άλλο κανάλι θα πει κάτι άλλο και σε άλλα πέντε… Δηλαδή θα μαζέψεις τη μέρα ενός ανθρώπου από αυτούς τους πολιτικούς που μιλάνε, το βράδυ του κόβεις συνταγή. Λες, πάρε αυτά τα χάπια για να ησυχάσεις για πέντε μέρες, να ‘μαστε και εμείς ήσυχοι, να ησυχάσουμε και μετά ξεκινάμε μετά από μία εβδομάδα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος, τέλος, στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις συνθήκες του θανάτου του, ο Λάκης Λαζόπουλος εξέφρασε την αγανάκτησή του για τα συγκλονιστικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθημερινά.

«Υπάρχει παραϊατρεία, παραοικονομία και παρακράτος. Αυτά κυβερνάνε. Ήξερα τον Γιώργο. Ξαφνιάστηκα, όπως νομίζω ξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που συζητάνε, τι κάνει. Δεν με αφορά καθόλου. Ο θάνατός του έρχεται από μία ιατρική πράξη. Δηλαδή, όπως και να έχει πάει ο Γιώργος, ο γιατρός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό ότι τον είχανε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Ούτε απινιδωτές δεν υπήρχαν. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Αφήσαν τους απινιδωτές χωρίς μπαταρία. Δηλαδή τι κατάστημα ήταν αυτό; Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων.

Καταρχήν ιατρείο που πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο και δεν έχει απ’ έξω ιατρείο. Και το γεγονός ότι δεν τον είδαν και δεν έδωσαν το όνομα αυτουνού που έφυγε και δεν λέγαν αυτός που είναι και θα μπορούσαν να πάνε στον Ευαγγελισμό ένα λεπτό. Και άσχετα αν δεν είναι, έτσι κι αλλιώς ο Ευαγγελισμός λειτουργεί για το Μαξίμου είναι σε διαρκή εφημερία. Έχουν φτιάξει τις σουίτες απάνω για να μπορούν να πηγαίνουν οι δικοί τους. Τα μαθαίνω από μέσα αυτά. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση.

Και μου κάνει εντύπωση που οι διασώστες δεν είδαν ότι είναι ο Μαζωνάκης, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν αναγνωρίζεται. Επειδή αυτοί δεν δίνουν το όνομα, περιέργως και οι διασώστες δεν κοιτάνε. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά λέω. Μου φαίνεται παράξενο ότι για δύο ώρες πεθαίνει ένας 15:20 και ανακοινώνεται ο θάνατος 17:20. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί έκαναν τηλέφωνο όλη μέρα παντού και με μυστικά τηλέφωνα για να συνεννοηθούν πώς θα διαχειριστούν το θέμα. Γιατί αυτά τα ιατρεία δουλεύουν με πολιτικούς από πίσω. Για να μπορούν να δουλεύουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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