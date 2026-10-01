Λένα Διβάνη: «Είχα μια συγκάτοικο που πίστευε ότι εκείνη είναι εγώ – Ήταν θρίλερ αυτό που έζησα» (Video)

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Σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωή της αναφέρθηκε η Λένα Διβάνη, την οποία, μάλιστα, χαρακτήρισε ως «θρίλερ», καθώς όπως διηγήθηκε ζούσε με κάποια συγκάτοικο η οποία πίστευε ότι είναι η… ίδια!

Σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4», με αφορμή το επόμενο συγγραφικό της εγχείρημα, η συγγραφέας σχολίασε τις διαφορετικές συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνουν τα κορίτσια και τα αγόρια, ακόμη και όταν προέρχονται από την ίδια οικογένεια, ενώ ανακαλώντας την προσωπική της εμπειρία με εκείνη τη συγκάτοικο στο Λονδίνο, προσπάθησε να εξηγήσει την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της συνδυάζοντάς τη με το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο είχε μεγαλώσει.

«Θα πω μια πραγματική ιστορία που με έκανε να δω αυτό το πράγμα. Είναι η ιστορία μου στο Λονδίνο. Είχα μια συγκάτοικο που ήταν από τη Χίο, καπετανοπαίδι. Εκεί οι γυναίκες μένουν μόνες για τρία χρόνια, τώρα για ενάμιση. Τα παιδιά τα μεγάλωναν οι γυναίκες και συχνά είχαν την πεθερά μέσα, η οποία έπαιζε τον αντ’ αυτού. Επομένως, τα κορίτσια ήταν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι χωρίς συγγενή, γιατί λείποντος του πατρός έπρεπε να έχουν καθαρό όνομα. Είχα μια τέτοια συγκάτοικο, και δεν θα σας πω πολλά, γιατί είναι θρίλερ αυτό που έζησα. Αυτή πίστευε ότι είμαι εγώ. Είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο που είχε τρελαθεί, όπως αποκαλύφθηκε. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σαλτάρισμα, δεν ξέρω την επιστημονική ορολογία, που πίστευε ότι είναι εγώ. Ήμασταν έναν χρόνο συγκάτοικοι» είπε αρχικά.

«Στα μισά του χρόνου κατάλαβα ότι είναι τόσο τρελή, στην αρχή νόμιζα ότι θέλει να με εκμεταλλευτεί οικονομικά. Νόμιζα ότι ήταν κουτσομπόλα και άκουγε τα τηλεφωνήματά μου με το αμόρε μου της εποχής, διάβαζε τα γράμματά μου. Ο ψυχασθενής έχει κάτι γοητευτικό, γιατί εμένα που με ξέρετε, είμαι τσαούσα, με είχε “υπνωτίσει” και δεν κουνούσα ρούπι. Δεν μπορούσα και να αντιλέξω, να της πω “τι είναι αυτά που κάνεις;”» πρόσθεσε.

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