Βασικά στοιχεία επενδυτικών σχημάτων – 22 περιφερειακά αεροδρόμια

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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ηγετική παρουσία στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των κατασκευών. Ο Όμιλος διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων οδικών αξόνων, έργων ΣΔΙΤ και αεροδρομίων, ενώ συμμετέχει στην ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, σε κοινοπραξία με την GMR Airports Ltd . Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ιδιώτες επενδυτές σε έργα υποδομών στη χώρα.

GMR Airports Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Μέρος του Ινδικού ομίλου αεροδρομίων GMR Airports και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς διαχειριστές αεροδρομίων παγκοσμίως. Διαχειρίζεται και αναπτύσσει αερολιμένες στην Ινδία και διεθνώς, εξυπηρετώντας περισσότερους από 130 εκατ. επιβάτες ετησίως. Στην Ελλάδα συμμετέχει στην ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, σε κοινοπραξία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Εκτός από την Ινδία και την Ελλάδα, ο όμιλος έχει παρουσία στην Ινδονησία και τις Φιλιππίνες.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και βασική αεροπορική πύλη της χώρας. Ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP) και διαθέτει το δικαίωμα ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου έως το 2046. Από το 2024 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΔΑΑ αποτελεί τον διαχειριστή του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων αεροδρομίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε αεροπορικές, εμπορικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες.

FRAPORT AG

Γερμανικός όμιλος διαχείρισης αεροδρομίων και ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές αεροδρομίων παγκοσμίως. Διαχειρίζεται το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, ενώ διαθέτει συμμετοχές σε περίπου 30 αεροδρόμια διεθνώς. Στην Ελλάδα, μέσω της Fraport Greece, έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη 14 περιφερειακών αεροδρομίων, στα οποία αναμένεται σύντομα να προστεθεί και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ο όμιλος διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε θέματα λειτουργίας αεροδρομίων, εμπορικής εκμετάλλευσης, διαχείρισης υποδομών και αεροπορικών υπηρεσιών.

Delta Airport Investments S.A. (Όμιλος Κοπελούζου)

Ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους υποδομών και επενδύσεων, με ηγετική παρουσία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των παραχωρήσεων. Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής, ενώ συμμετέχει στον κλάδο των αεροδρομίων μέσω της κοινοπραξίας Fraport AG – Όμιλος Κοπελούζου, η οποία διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, καθώς και μέσω συμμετοχών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) και στην παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ιδιωτών επενδυτών της χώρας, με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο στρατηγικών υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.