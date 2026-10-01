Θάνατος Μαζωνάκη: Οι γιατροί δεν ζήτησαν να ανέβουν στο ασθενοφόρο, κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

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Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο ιατρείο της Καρνεάδου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε στον ανακριτή της υπόθεσης.

Η μάρτυρας φαίνεται να κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό όσα είχε πει και προανακριτικά, δίνοντας έμφαση στο ότι τηρήθηκαν από το ΕΚΑΒ απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας είπε ότι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον δικηγόρο της γιατρού Ιωάννας Γάκα, ο οποίος δήλωσε ότι η πελάτης του ήθελε να μπει στο ασθενοφόρο αλλά.. δεν χωρούσε. .

Η διασώστρια συνοδευόταν στα δικαστήρια από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργο Μαθιόπουλο. Σε δηλώσεις του ο κ. Μαθιόπουλος σημείωσε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που είχαν οι διασώστες, ήταν ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς, αρκετά λεπτά πριν την μετάβαση του πληρώματος του ΕΚΑΒ στο ιατρείο των κατηγορούμενων.

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