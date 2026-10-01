Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα δεν τον συνόδευσε γιατί δεν… χωρούσε στο ασθενοφόρο, λέει ο δικηγόρος της – «Δεν έγινε καμία μέθη και καμία ερώτηση σε AI»

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Την υπερασπιστική γραμμή της Ιωάννας Γάκα, που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να ξετυλίξει το πρωί της Πέμπτης ο νέος δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής.

Για το ρήγμα που φαίνεται να έχει υπάρξει ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους ο συνήγορος της Ιωάννας Γάκα είπε ότι «δεν έχει αυτή την εντύπωση» καθώς οι δύο προφυλακισμένοι λένε περίπου τα ίδια πράγματα

«Το καταλυτικό σημείο αυτής της ιστορίας είναι το πότε δηλαδή έγινε το επεισόδιο, το συμβάν της πλασμαφαίρεσης. Έχει αποδειχθεί πια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 16:10. Στις 16:15 εκλήθη το ΕΚΑΒ. Αυτό το 5λεπτο γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε. Εκεί στην κρίσιμη στιγμή ενήργησαν σωστά; Στην κρίσιμη στιγμή έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν; Και η απάντηση είναι καταφατική» υποστήριξε αρχικά ο κ. Αλεξανδρής.

Ερωτηθείς, δε, για τα επιχειρήματα που προβάλει ο σύζυγος της Ιωάννας Γάκα και επίσης προφυλακισμένος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος της γιατρού αρκέστηκε να αναφέρει «δεν μπορώ να απαντήσω στο τι λέει ο γιατρός χωρίς να αφήνω καμία μομφή, αιχμή ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανόν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια. Άλλωστε η εντολέας μου επιμένει ότι όταν εκλήθη από τον κύριο ανακριτή, εκεί δίνονται οι καταθέσεις, οι απολογίες, εκεί περιγράφει ο καθένας το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πελάτισσά μου λοιπόν διατείνεται, επιμένει και φωνάζει ότι αυτά τα οποία έχει πει στον κύριο ανακριτή, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Υποθέτω όμως ότι τις πρώτες στιγμές που είναι κάποιος σε σοκ μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, όχι στα βασικά σημεία».

Με αφορμή την παρατήρηση αυτή, είπε, μάλιστα, «γιατί δεν λέμε ότι έχουν καταθέσει άνθρωποι 2,3,4 φορές στην αρχή, αργότερα και μετά εμφανίζονται σήμερα να αλλάζουν τις καταθέσεις τους; Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί;».

Όσον αφορά το γιατί η πελάτισσα του δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο δικηγόρος της υποστήριξε: «Όταν γίνεται ένα περιστατικό που παίρνουν έναν άνθρωπο και εξακολουθούν και του κάνουν ΚΑΡΠΑ μέσα στο ασθενοφόρο, δεν μπορούν να χωρέσουν 100 άνθρωποι. Μόνο τρεις μπορούν να χωρέσουν. Οι τραυματιοφορείς ήταν τέσσερις. Μέσα στη δικογραφία κατά δήλωση πάντα περιμένω να το δω, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Μέσα στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση νοσηλευτού, ο οποίος λέει ότι η γιατρός ήρθε με το ασθενοφόρο και έφυγε μετά. Πήγε να μπει, να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο. Μέσα εκεί ήταν προσπάθειες ανάνηψης».

Ωστόσο στην ερώτηση πως ακόμη και αν αυτό ισχύει, γιατί δεν ακολούθησε με ΙΧ ή ταξί στο νοσοκομείο, ο συνήγορος δεν απάντησε…

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι «ο Μαζωνάκης δέχεται προσπάθειες ανάνηψης ΚΑΡΠΑ σε χειρουργικό κρεβάτι. Αυτό ας μην αμφισβητηθεί. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο ανακριτή τα βίντεο. Είμαστε στο Κολωνάκι. Παντού υπάρχουν κάμερες. Θα φανεί λοιπόν αν η γιατρός κατέβηκε».

Μιλώντας στη συνέχεια για την κατηγορία ότι η Ιωάννα Γάκα έκανε παράνομα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Αλεξανδρής είπε «και αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει πιστοποίηση ή όχι για να κάνει αυτές τις πράξεις. Έχει νόμιμο ιατρείο με δύο μεταπτυχιακά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το ΕΚΠΑ και όχι από Χονολουλού ή Χαβάη ή όλα αυτά τα φαιδρά. Έχει την πιστοποίηση για αυτά που κάνει. Ασφαλώς και έχουν δηλωθεί στον ΙΣΑ. Έχει νόμιμη άδεια ιατρού γενικής ειδικότητας. Το δεύτερο μηχάνημα ήταν μόλις δύο μηνών, άρα δεν μπορεί να μιλάμε για δύο μηχανήματα. Δύο μήνες ήταν το δεύτερο μηχάνημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς αυτό που είπατε είναι και η ουσία. Τα μηχανήματα καταγράφουν πόσες ιατρικές πράξεις έχουν γίνει. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι ήδη στη δικογραφία. Αν δεν είναι, θα φανεί τις επόμενες ημέρες».

Ζητώντας, τέλος, άρση απορρήτου των επικοινωνιών του υπνοθεραπευτή από τον Ιούλιο, ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα τόνισε ότι «έχει σημασία ιδιαίτερα μεγάλη ο χρόνος από τον Ιούλιο και μετά, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γενικότερα εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Σιγά σιγά θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Ξέρετε, είναι από τις υποθέσεις που οπωσδήποτε θα διαλευκανθούν».

«Δεν υπάρχει χορήγηση μέθης ούτε θέμα απινιδωτή»

Μιλώντας χθες στον Alpha ο Νίκος Αλεξανδρής επανέλαβε τον ισχυρισμό της πελάτισσάς του ότι δεν έγινε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ όπως είπε δεν υπάρχει θέμα απινιδωτή. Όπως είπε «αν έχει χρησιμοποιηθεί η μέθη θα φανεί στις τοξικολογικές» ενώ είπε ότι «δεν έγινε καμία αναζήτηση σε AI» υποστηρίζοντας ότι αυτό θα φανεί με την άρση απορρήτου.

Μη λειτουργικός ο απινιδωτής

Την ίδια ώρα, στα χέρια του ανακριτή, βρίσκεται το πόρισμα για τον απινιδωτή του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καταγράφηκε καμία δραστηριότητα. Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν μη λειτουργικός, ενώ δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Όπως προκύπτει από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ο απινιδωτής υπήρχε στο σημείο μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το μηχάνημα έφερε μη ενεργή μπαταρία, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε ούτε κάρτα καταγραφής δεδομένων.

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