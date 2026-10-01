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01.10.2026 10:22

Σέρρες: Κουνάβι μπήκε σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ και «βύθισε» στο σκοτάδι τμήμα της πόλης

01.10.2026 10:22
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Ένα απρόβλεπτο και άκρως ασυνήθιστο περιστατικό προκάλεσε διακοπή ρεύματος περίπου μίας ώρας σε τμήμα της πόλης των Σερρών, καθώς και σε χωριά του Δήμου.

Η αιτία της βλάβης δεν ήταν κάποια κακοκαιρία ή τεχνική αστοχία των υλικών, αλλά ένα κουνάβι που εισέβαλε σε υποσταθμό υψηλής στάθμης του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Σκουτάρεως.

Το χρονικό του βραχυκυκλώματος

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 05:00. Το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού. Κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαριαίο βραχυκύκλωμα και να χάσει τη ζωή του.

Η ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να «πέσουν» γραμμές ηλεκτροδότησης που ηλεκτροδοτούν το κεντροδυτικό τμήμα της πόλης και χωριά του Δήμου.

Άμεση κινητοποίηση και αποκατάσταση

Τα συστήματα ασφαλείας του δικτύου ενεργοποιήθηκαν αμέσως και σήμανε συναγερμός στο κέντρο ελέγχου. Συνεργεία τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να εντοπίσουν την εστία του προβλήματος.

Αφού απομάκρυναν το άτυχο ζώο και πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για τυχόν περαιτέρω ζημιές στον εξοπλισμό, ξεκίνησαν τη σταδιακή επαναφορά του ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στις 06:15 το πρωί, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των πολιτών σε περίπου μία ώρα.

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