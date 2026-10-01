Τεράστια πτώση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο – Τι συνέβη

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Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 37% τον Αύγουστο. Γιατί όμως το 8μηνο παραμένει θετικό;

Μια πρώτη ματιά στα στοιχεία του Αυγούστου θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η ελληνική αγορά καινούργιου αυτοκινήτου πάτησε ξαφνικά φρένο.

Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών περιορίστηκαν σε περίπου 5.150 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 37% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες υποχωρήσεις των τελευταίων ετών και για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε κανονικό μήνα μετά την περίοδο της πανδημίας.

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