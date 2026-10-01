Ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες οι παραβάσεις – Χωρίς κράνος ακόμη και ανήλικοι

Takeaways by to pontiki AI Συνεχίζονται οι συχνές παραβάσεις από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, οι οποίοι αγνοούν συστηματικά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 3.700 παραβάσεις σε συνολικά 6.127 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το οκτάμηνο του 2026.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν τη μη χρήση κράνους, την υπερβολική ταχύτητα, την κίνηση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στην Αττική 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, που προκάλεσαν τρεις σοβαρούς και 53 ελαφρούς τραυματισμούς.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν στους αναβάτες ότι οφείλουν να ακολουθούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να φορούν κράνος και να χρησιμοποιούν ανακλαστικά γιλέκα κατά τις νυχτερινές ώρες.

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Συνεχίζονται οι παραβάσεις από αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με αρκετούς να αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και εκείνη των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Παρά τα μέτρα και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, οι εικόνες παραβατικής συμπεριφοράς παραμένουν συχνές, την ώρα που τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

Η μη τήρηση των κανόνων δεν περιορίζεται στους ανήλικους. Νεαρός αναβάτης καταγράφηκε να κινείται στη Λεωφόρο Συγγρού χωρίς κράνος, ενώ σε μικρή απόσταση ένα ζευγάρι οδηγούσε επίσης ηλεκτρικά πατίνια χωρίς την προβλεπόμενη προστασία.

Τα στοιχεία των ελέγχων αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τους τραυματισμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, των Νέων, περίπου στις μισές από τις περιπτώσεις τραυματισμών που έχουν καταγραφεί σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του αναβάτη στο νοσοκομείο.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για το οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις.

Από αυτές 1.844 αφορούσαν μισθωμένα πατίνια και 1.800 ιδιόκτητα.

Στους παραβάτες περιλαμβάνοντας 20 ανήλικοι ηλικίας 12 έως 15 ετών και ακόμα 136 άτομα μεγαλύτερα των 15 ετών, ενώ η μεγάλη πλειονότητα – 3.544 – ήταν ανηλικοι.

Μεταξύ των συχνότερων παραβάσεων περιλαμβανόταν η μη χρήση κράνους, η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν στην Αττική 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού απο τα οποία προέκυψαν τρεις σοβαροί και 53 ελαφρά τραυματίες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες πατινιών

Η κατάσταση με τα πατίνια μοιάζει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Παρά τα αλλεπάλληλα τροχαία στους δρόμους της Αθήνας, ακόμα και σε λεωφόρους, το χάος παραμένει.

Συγκοινωνιολόγος ρωτήθηκε τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και απάντησε ότι «υπολογίζονται ως κανονικοί οδηγοί, όπως είναι οι οδηγοί των άλλων οχημάτων, συνεπώς θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, επειδή είναι πιο εκτεθειμένοι, όπως είναι οι οδηγοί της μοτοσικλέτας, θα πρέπει το βράδυ ας πούμε να έχουν τα ανακλαστικά γιλέκα όπως προβλέπεται, να μη κάνουν χρήση ακουστικών για να έχουν άμεση ας πούμε αντίληψη του χώρου γύρω τους.

Η ταχύτητα του πατινιού να είναι η προβλεπόμενη μέχρι 25 χιλιόμετρα και προφανώς το κράνος».

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