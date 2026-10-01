Ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες οι παραβάσεις – Χωρίς κράνος ακόμη και ανήλικοι

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Συνεχίζονται οι παραβάσεις από αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με αρκετούς να αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και εκείνη των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.
Παρά τα μέτρα και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, οι εικόνες παραβατικής συμπεριφοράς παραμένουν συχνές, την ώρα που τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.
Η μη τήρηση των κανόνων δεν περιορίζεται στους ανήλικους. Νεαρός αναβάτης καταγράφηκε να κινείται στη Λεωφόρο Συγγρού χωρίς κράνος, ενώ σε μικρή απόσταση ένα ζευγάρι οδηγούσε επίσης ηλεκτρικά πατίνια χωρίς την προβλεπόμενη προστασία.
Τα στοιχεία των ελέγχων αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τους τραυματισμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, των Νέων, περίπου στις μισές από τις περιπτώσεις τραυματισμών που έχουν καταγραφεί σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του αναβάτη στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για το οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις.
Από αυτές 1.844 αφορούσαν μισθωμένα πατίνια και 1.800 ιδιόκτητα.
Στους παραβάτες περιλαμβάνοντας 20 ανήλικοι ηλικίας 12 έως 15 ετών και ακόμα 136 άτομα μεγαλύτερα των 15 ετών, ενώ η μεγάλη πλειονότητα – 3.544 – ήταν ανηλικοι.
Μεταξύ των συχνότερων παραβάσεων περιλαμβανόταν η μη χρήση κράνους, η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν στην Αττική 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού απο τα οποία προέκυψαν τρεις σοβαροί και 53 ελαφρά τραυματίες.
Η κατάσταση με τα πατίνια μοιάζει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Παρά τα αλλεπάλληλα τροχαία στους δρόμους της Αθήνας, ακόμα και σε λεωφόρους, το χάος παραμένει.
Συγκοινωνιολόγος ρωτήθηκε τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και απάντησε ότι «υπολογίζονται ως κανονικοί οδηγοί, όπως είναι οι οδηγοί των άλλων οχημάτων, συνεπώς θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Επιπρόσθετα, επειδή είναι πιο εκτεθειμένοι, όπως είναι οι οδηγοί της μοτοσικλέτας, θα πρέπει το βράδυ ας πούμε να έχουν τα ανακλαστικά γιλέκα όπως προβλέπεται, να μη κάνουν χρήση ακουστικών για να έχουν άμεση ας πούμε αντίληψη του χώρου γύρω τους.
Η ταχύτητα του πατινιού να είναι η προβλεπόμενη μέχρι 25 χιλιόμετρα και προφανώς το κράνος».
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