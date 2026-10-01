Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για την καταδίωξη του TikToker – Συνελήφθησαν και οι δύο αστυνομικοί (videos)

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Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε για την υπόθεση καταδίωξης του TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν και οι δύο αστυνομικοί, μετά από μήνυση του TikToker και αναμένεται όλοι να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media εμφανίζεται το όχημα με σπασμένα τζάμια, ενώ ο TikToker υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν με συμβατικό όχημα έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς και τον τρομοκράτησαν.

Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, η καταδίωξη έγινε χωρίς να χρησιμοποιηθεί φάρος ή ηχητικό σήμα από το αστυνομικό όχημα. Όπως υποστηρίζει, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του προσέκρουσε σε άλλο όχημα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του με λοστούς.

Σε δεύτερο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

O δικηγόρος τουTikToker, Όθωνας Παπαδόπουλος, σε ανακοίνωσή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, υποστήριξε ότι η μήνυση και η σύλληψη του πελάτη του έγινε όταν εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, «πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο μετά τη μήνυση του TikToker για συνολικά έξι αδικήματα, οι αστυνομικοί «συνελήφθησαν και κρατούνται».

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, μάλιστα, προειδοποιεί με «αγωγές για ψευδείς ειδήσεις» όσον αφορά τις συνθήκες σύλληψης του πελάτη του, προσθέτοντας ότι «τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του TikToker:

Σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό ΤίκΤόκερ «ΤΕΟ» να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημίες στο αυτοκίνητό του.

Μετέβην άμεσα στο σημείο όπου διαπίστωσα τα εξής : Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημίες.

Στην συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν όμως ο ΤικΤόκερ ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στην συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση» και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν.

Με τον τρόπο αυτό, ο «Τεό» συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για : 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον «Τεό» από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση.

Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρίν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες «αστυνομικές πηγές». Για την διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων «πηγών», για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν.

Τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλ. σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά.

Η εκδοχή της ΕΛΑΣ

Διαφορετική είναι η εκδοχή που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές για όσα προηγήθηκαν της σύλληψης. Όπως αναφέρουν, όλα ξεκίνησαν στα διόδια της Ανάληψης, όπου αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους εντόπισαν όχημα να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, το όχημα του TikToker κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά στις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι της θέσης του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξιά τζάμι, υποστηρίζοντας ότι ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

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