Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια, θάφτηκαν αυτοκίνητα στα λασπόνερα, ΙΧ με ζευγάρι έπεσε σε κοίτη ποταμού, αγωνία για βοσκό που αγνοείται από χθες (video/photos)

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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται από σήμερα το πρωί η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν με σφοδρότητα το νησί.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να μην έχουν ρεύμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ στην περιοχή είναι σε διασπορά ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχές βοηθείας. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Σύμφωνα με στελέχη του δήμου ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διάνοιξη των δρόμων, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τα Ανώγεια.

Τα στελέχη του δήμου περιέγραψαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με σοβαρότερο περιστατικό την κατάρρευση γέφυρας τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου, στον ορεινό Μυλοπόταμο. Όπως ανέφεραν, σημειώθηκε πτώση αγροτικού οχήματος, με τον άνθρωπο που βρισκόταν σε αυτό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, καταγράφονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του δήμου, ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών έχει προκαλέσει πτώσεις στύλων και η αποκατάσταση των βλαβών απαιτεί χρόνο.

Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά, λόγω του μεγάλου όγκου νερού στα ορεινά. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Συστήνει επίσης να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών

Αγωνία για κτηνοτρόφο που αγνοείται, η κακοκαιρία δυσχεραίνει την επιχείρηση εντοπισμού του

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, καθώς τα ίχνη του έχουν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης.



Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δυσκολεύουν το έργο των διασωστών.

Στιγμές τρόμου έζησε ζευγάρι

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στα Ζωνιανά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε «τρύπα» που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη το πρωί της Πέμπτης (1.10.26).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν εξαιτίας της καθίζησης του δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις το οδόστρωμα υποχώρησε εντελώς την ώρα που περνούσε το όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι οικείοι τους, με τον γιο του ζευγαριού να παραλαμβάνει τους γονείς του και να τους μεταφέρει προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

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🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… October 1, 2026

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο.

Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού.

«Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr.

Την ίδια ώρα, απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σητεία και συγκεκριμένα την περιοχή Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου

Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1-10-2026, η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη, νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε ισχυρή μπόρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθεί η αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.

«Συνιστούμε στους δημότες μας, να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο.

Η ένταση των φαινομένων εξακολουθεί είναι μεγάλη, οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες» ανέφερε ο κ. Αθανασάκης ο οποίος πρόσθεσε πως σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο.

Αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά ζητά ο Δήμος Μυλοποτάμου από κατοίκους και επισκέπτες, με έκτακτη ανακοίνωσή του για τον μεγάλο όγκο νερού στα ορεινά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που εκδηλώνεται στην περιοχή.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου. Η αναστολή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού και την αποφυγή επικίνδυνων μετακινήσεων.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Παράλληλα, συστήνει να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο μεταξύ, στις 06.40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και των επισκέψεων στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, ενώ στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί. Έχει αναφερθεί άνοδος της στάθμης των υδάτων σε ορισμένα σημεία και παρουσία φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Στην ίδια ενημέρωση περιλαμβάνονται πληροφορίες για πτώση στύλου και διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών.

Ο δήμος υπενθυμίζει ότι, για επείγοντα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112, το 199 για την Πυροσβεστική, το 100 για την Άμεση Δράση, το 166 για το ΕΚΑΒ και το 108 για το Λιμενικό. Κατά την κλήση πρέπει να αναφέρουν το χωριό, την ακριβή τοποθεσία, το περιστατικό και εάν υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο. Καλεί επίσης τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

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