LSD: Γιατί οι ψυχολόγοι το ξαναφέρνουν στο προσκήνιο ως θεραπευτικό εργαλείο

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Το LSD (διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος) είναι ένα ισχυρό ψυχεδελικό παραισθησιογόνο, το οποίο τα τελευταία χρόνια εξετάζεται ξανά από την επιστημονική κοινότητα για πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές.

Πρόσφατες κλινικές μελέτες δείχνουν υποσχόμενα αποτελέσματα σε παθήσεις όπως η κατάθλιψη και η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), ενώ ερευνητές επισημαίνουν ότι η χρήση ψυχεδελικών ουσιών απαιτεί προσεκτική προετοιμασία.

Ο οδηγός για το LSD που γράφτηκε το 1967

Ερευνητές, μεταξύ των οποίων ομάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, εξέτασαν έναν από τους πρώτους πρακτικούς οδηγούς για τη χρήση LSD, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967.

Πρόκειται για το φυλλάδιο «Session Games People Play: A Manual for the Use of LSD», που είχε τιμή 1 δολάριο και γράφτηκε από τη Λίζα Μπίμπερμαν, μία από τις πρώιμες μορφές του ψυχεδελικού κινήματος και οπαδό του Τίμοθι Λίρι.

Σε αντίθεση με τον Λίρι, ο οποίος υποστήριζε μια περισσότερο ενθουσιώδη αποδοχή του LSD, η Μπίμπερμαν ακολουθούσε πιο πραγματιστική προσέγγιση.

Ο οδηγός της περιέγραφε συμπεριφορές που, κατά την ίδια, οι άπειροι χρήστες θα έπρεπε να αποφεύγουν, όπως το να απομακρύνονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται μαζί τους ή να πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει «τις βαθύτερες αλήθειες του σύμπαντος» και πρέπει να τις ανακοινώσουν στους άλλους.

Οι βασικές συμβουλές που παραμένουν επίκαιρες

Η Μπίμπερμαν συνιστούσε, μεταξύ άλλων, οι χρήστες:

να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύονται και αισθάνονται άνετα μαζί τους,

να αποφεύγουν τις εξόδους σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια της ψυχεδελικής εμπειρίας,

να προσπαθούν να αποφεύγουν την εστίαση σε αρνητικά συναισθήματα,

να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν από τη χρήση,

να θυμούνται ότι η ψυχεδελική εμπειρία είναι προσωρινή.

Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες συμβουλές εξακολουθούν να θεωρούνται χρήσιμες σήμερα.

Τι έδειξε έρευνα σε σχεδόν 600 χρήστες

Ο ψυχολόγος Ντάνιελ Κρούγκερ από το Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεργάστηκε με ερευνητές της Θεολογικής Σχολής του Χάρβαρντ και οργανισμούς ψυχεδελικών ουσιών και ψυχικής υγείας στο Μίσιγκαν.

Στην έρευνα συμμετείχαν σχεδόν 600 άτομα που δήλωσαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει LSD, MDMA, κεταμίνη, μανιτάρια ψιλοκυβίνης («μαγικά μανιτάρια») ή άλλες παρόμοιες ουσίες.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πλήρως ή σε κάποιο βαθμό με 18 από τις 19 συμβουλές του οδηγού.

Ιδιαίτερα θετική αποδοχή είχαν οι συστάσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, την εκτεταμένη προετοιμασία και την υπενθύμιση ότι η ψυχεδελική εμπειρία έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Η μόνη συμβουλή που δεν συγκέντρωσε ξεκάθαρη αποδοχή ήταν το «να αποφεύγει κανείς να κοιτάζεται στον καθρέφτη».

Σύμφωνα με τον Κρούγκερ, οι αρχές αυτές θεωρούνται σήμερα βασικά στοιχεία για ασφαλέστερες και ουσιαστικότερες ψυχεδελικές εμπειρίες στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας.

Η συζήτηση για τη θεραπευτική χρήση ψυχεδελικών

Στις ΗΠΑ, το Όρεγκον και το Κολοράντο έχουν θεσπίσει ρυθμιζόμενα πλαίσια για ορισμένες θεραπευτικές χρήσεις ψυχεδελικών ουσιών, ενώ οι ουσίες αυτές εξακολουθούν να είναι παράνομες σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη χρήση και το επιστημονικό ενδιαφέρον καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την ύπαρξη κατευθυντήριων γραμμών που επικεντρώνονται στη μείωση της βλάβης.

Όπως σημειώνουν, το έργο της Μπίμπερμαν θεωρείται σήμερα πρόδρομος της προσέγγισης της «μείωσης της βλάβης», παρότι ο συγκεκριμένος όρος δεν είχε ακόμη καθιερωθεί όταν εκδόθηκε ο οδηγός το 1967.

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