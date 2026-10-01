Θρίλερ με την Christa Pike: Ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις – Απέτυχε η εκτέλεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίχθηκε η απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, καθώς η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμενε ζωντανή μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, σύμφωνα με δημοσιογράφους που παρακολούθησαν τη διαδικασία.

Όπως έγινε γνωστό η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Οι δικηγόροι της δεν γνωρίζουν την καταστασή της. Ο κυβερνήτης της πολιτείας έδωσε εντολή για έρευνα.

«Φαίνεται ότι δεν εκτυλίχτηκε όπως προβλεπόταν», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζον Νορθ του WBIR που ήταν παρών στην διαδικασία. «Όταν φύγαμε από το κτίριο, εξ όσων γνωρίζουμε, πιθανόν ήταν ακόμη στη ζωή», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων επιβεβαίωσε, πριν από λίγο, ότι η θανατοποινίτισσα επέζησε.

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1995, όταν ήταν 18 ετών. Εάν η εκτέλεση ολοκληρωνόταν, θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα θανατωνόταν στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια.

Η διαδικασία είχε ήδη καθυστερήσει για ώρες, καθώς τα δικαστήρια εξέταζαν προσφυγή της τελευταίας στιγμής. Περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε απόφαση εφετείου που είχε μπλοκάρει προσωρινά τη θανατηφόρα ένεση, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι αρχές.

Οι δύο δόσεις και το κλείσιμο της κουρτίνας

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φάνηκε να χορηγούν στην Πάικ δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση.

Η 50χρονη ακουγόταν να παραπονιέται για σφοδρούς πόνους φωνάζοντας «το χέρι μου κοντεύει να σκάσει», ενώ από τους σπασμούς και τα τινάγματα πέταξε τα σεντόνια που την κάλυπταν.

Σε κάποια στιγμή, η 50χρονη σήκωσε το κεφάλι της και κοίταξε γύρω της, ενώ φέρεται να παραπονέθηκε ότι αισθανόταν κάψιμο και να ρώτησε εάν αυτό ήταν φυσιολογικό. Αργότερα ακούστηκε να ροχαλίζει έντονα, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Οι δημοσιογράφοι που είχαν επιλεγεί ως επίσημοι μάρτυρες απομακρύνθηκαν ενώ η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο με αναμμένους φάρους εθεάθη να αποχωρεί από τη φυλακή.

Ιδιαίτερα ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους παριστάμενους, τα στόρια που χώριζαν τους μάρτυρες από την αίθουσα της εκτέλεσης έκλεισαν σε ορισμένες φάσεις της διαδικασίας και στη συνέχεια άνοιξαν ξανά, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη στο ενδιάμεσο.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 19:46, οι υπεύθυνοι της φυλακής έκλεισαν την κουρτίνα που χωρίζει τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι. Τρία λεπτά αργότερα η κουρτίνα άνοιξε ξανά. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η Πάικ ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά.

Στις 20:06 η κουρτίνα έκλεισε και πάλι, ενώ το ροχαλητό της 50χρονης συνέχισε να ακούγεται από την κλειστή αίθουσα. Περίπου στις 20:53 το μικρόφωνο απενεργοποιήθηκε και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους ότι έπρεπε να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Τενεσί δήλωσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεσα πληροφορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Την ίδια ώρα, οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις της φυλακής.

Οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν αργότερα ότι η εντολέας τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Το δικαστικό θρίλερ

Τις τελευταίες ημέρες, οι συνήγοροί της είχαν επιχειρήσει να μετατρέψουν την ποινή σε ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων την ηλικία της κατά τον χρόνο του εγκλήματος και το βαρύ ιστορικό κακοποίησης που, όπως υποστήριζαν, είχε προηγηθεί.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα επιείκειας.

Νωρίτερα χθες, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει την εκτέλεση της γυναίκας, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, πολιτεία του αμερικανικού νότου όπου δεν έχει θανατωθεί γυναίκα από τις αρχές τα τελευταία 200 και πλέον χρόνια.

Η πολιτεία του Τενεσί προσέφυγε αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Με απόφαση 6-3, το δικαστήριο ήρε την αναστολή, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεση πριν εκπνεύσει το σχετικό ένταλμα. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές διαφώνησαν.

Τελικά ωστόσο η εκτέλεση απέτυχε…

Από το 1976, όταν επανήλθε η θανατική ποινή από το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ, έχουν εκτελεστεί συνολικά 1.683 άνθρωποι, εκ των οποίων μόλις 18 ήταν γυναίκες (ποσοστό λίγο πάνω από 1%).

Στο Τενεσί έχουν πραγματοποιηθεί 17 εκτελέσεις από το 1976. Η Κρίστα Πάικ παραμένει η μοναδική γυναίκα στη λίστα των θανατοποινιτών της πολιτείας και, εφόσον εκτελεστεί, θα είναι η πρώτη από το 1820.

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