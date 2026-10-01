Ριφιφί: Καθήλωσε το φινάλε της σειράς – Συγκλόνισε η Ευαγγελία Μουμούρη στη βουβή σκηνή με την πάστα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Ριφιφί παρακολούθησε, χθες (30/9) το τηλεοπτικό κοινό, με τη μεγάλη παραγωγή του Σωτήρη Τσαφούλια να καθηλώνει τους τηλεθεατές ήδη από την πρώτη της προβολή στο CosmoteTV.

Η σειρά έριξε, λοιπόν, αυλαία, έπειτα από μία επιτυχημένη πορεία και στην ελεύθερη τηλεόραση, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικά υψηλά νούμερα στην τηλεθέαση.

Στο τελευταίο επεισόδιο, η ομάδα κατάφερε να φτάσει στον χώρο των θυρίδων και να παραβιάσει όσες περισσότερες μπορούσε πριν από το άνοιγμα της τράπεζας. Χρήματα, τιμαλφή και ράβδοι χρυσού μπήκαν στους σάκους, μαζί όμως και έγγραφα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις, καθώς αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις.

Οι επτά συνεργοί αποχώρησαν από το φρεάτιο και φόρτωσαν τη λεία στο βανάκι, με επόμενο προορισμό τη μάντρα όπου είχαν αποφασίσει να κρύψουν τα πάντα μέχρι να έρθει η ώρα της μοιρασιάς. Μετά από όσα είχαν περάσει, γνώριζαν πως δεν υπήρχε περιθώριο για βιαστικές κινήσεις.

Η ένταση, ωστόσο, κορυφώθηκε όταν έξω από τη μάντρα έφτασαν περιπολικά. Οι σειρήνες διέκοψαν απότομα την αίσθηση ότι το σχέδιο είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία και η φωνή από τη ντουντούκα, με την εντολή «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», πάγωσε τους πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, η ιστορία της Όλγας αποκαλύφθηκε με έναν βαθιά ανθρώπινο τρόπο, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην πορεία των επτά προσώπων και στους λόγους που τους οδήγησαν να ρισκάρουν τα πάντα.

Η σειρά ολοκληρώθηκε με την πολυσυζητημένη σκηνή με την πάστα. Εκεί όπου, χωρίς να πει την παραμικρή λέξη, η Ευαγγελία Μουμούρη καθήλωσε με την ερμηνεία της και έγινε viral στα social media, για ακόμη μία φορά, μετά την πρώτη προβολή του επεισοδίου.

Το «Ριφιφί» ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του, έχοντας στο επίκεντρο επτά ανθρώπους που κουβαλούσαν διαφορετικές απώλειες, αλλά βρήκαν έναν κοινό δρόμο. Άλλος είχε χάσει την οικογένειά του, άλλος την περιουσία του, άλλος τη δουλειά ή την αξιοπρέπειά του. Όλοι, όμως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σύστημα που τους είχε αφήσει πίσω…

Διαβάστε επίσης:

«The One About Matthew Perry»: Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου ηθοποιού (video)

«Πεδίο μάχης» μεταξύ Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών η επικοινωνιακή καμπάνια Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές – Του καταλογίζουν «κυβερνητική προπαγάνδα»

ΕΡΤ: «Φορτώνει» αθλητικό περιεχόμενο – Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού NFL



