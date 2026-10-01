Christa Pike: Φόβοι για εγκεφαλική βλάβη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – Σφοδρή αντίδραση των δικηγόρων της, «ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο», λένε οι αρχές

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Στο νοσοκομείο διακομίστηκε η 50χρονη Κρίστα Γκέιλ Πάικ, η εκτέλεση της οποίας με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης.

Σύμφωνα με δικηγόρο της, που μίλησε στο BBC, η Πάικ βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο, μετά το πρωτοφανές θρίλερ που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας Riverbend στο Νάσβιλ.

Υπενθυμίζεται ότι η νομική της ομάδα είχε καταθέσει επείγον αίτημα για τη διακοπή της εκτέλεσης ενώ αυτή βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η κυρία Πάικ έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει».

Η κλειστή κουρτίνα

Η διαδικασία της εκτέλεσης άρχισε περίπου στις 20:00 τοπική ώρα. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, η κουρτίνα που χώριζε τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές. Οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τη διαδικασία ανέφεραν ότι η Πάικ ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά, ενώ κάποια στιγμή τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τον χώρο.

Λίγο αργότερα οι δικηγόροι της προσέφυγαν εκτάκτως στη Δικαιοσύνη ζητώντας αφενός να σταματήσει η εκτέλεση και αφετέρου να της παρασχεθεί άμεσα ιατρική φροντίδα. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κλίφτον Κόρκερ εξέδωσε απόφαση στην οποία σημείωνε ότι «ιατρικό προσωπικό έχει αρχίσει να παρέχει την ιατρική φροντίδα που ζητήθηκε με την προσφυγή».

«Το Τενεσί απέτυχε ξανά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση»

Σε ανακοίνωσή τους προς την εφημερίδα Tennessean, οι δικηγόροι της Πάικ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στις αρχές του Τενεσί. «Απόψε η Πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για ακόμη μία φορά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση», ανέφεραν.

Όπως υποστήριξαν, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που είχαν διατυπώσει για προβλήματα με την πρόσβαση στις φλέβες, για φλέβες που υπέστησαν ζημιά κατά τη διαδικασία, για πιθανή υποβάθμιση της πεντοβαρβιτάλης αλλά και για την απουσία επαρκούς επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Οι συνήγοροι επέκριναν επίσης το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, το πρωτόκολλο εκτέλεσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό απόρρητο.

Ακολουθήθηκε κάθε στάδιο του πρωτοκόλλου, λένε οι Αρχές

Η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Τενεσί υπερασπίστηκε, από την πλευρά της, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Η εκπρόσωπος της Ντορίντα Κάρτερ δήλωσε στην Tennessean ότι οι σωφρονιστικές αρχές «ακολούθησαν κάθε στάδιο του νόμιμου και καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα».

Όπως πρόσθεσε, η ουσία που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο της θανατηφόρας ένεσης «έχει αποδειχθεί σταθερά αποτελεσματική» και το ισχύον πρωτόκολλο δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση πρόσθετων διαδικασιών πέραν όσων εφαρμόστηκαν το βράδυ της Τετάρτης. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Πάικ μεταφέρθηκε σε εξωτερική ιατρική μονάδα.

Φόβοι για πιθανή εγκεφαλική βλάβη

Ο δρ Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory και ιατρικός εμπειρογνώμονας που έχει προσλάβει η νομική ομάδα της Πάικ, δήλωσε στο BBC ότι είναι πιθανό η 50χρονη να μην έφτασε ποτέ σε επαρκή συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα ώστε να προκληθούν άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της ανάνηψης ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες. «Είναι πολύ πιθανό, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε σε email προς το BBC.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ανοίξει τον δρόμο για την εκτέλεση

Η εκτέλεση προχώρησε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε προσωρινή αναστολή που είχε δοθεί νωρίτερα την Τετάρτη από κατώτερο δικαστήριο. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που οι ανώτατοι δικαστές έδιναν το πράσινο φως για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της Πάικ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, δικαστές του Εφετείου της 6ης Περιφέρειας είχαν «παγώσει» τη διαδικασία, κρίνοντας ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Οι δικηγόροι της Πάικ υποστήριζαν ότι οι ένορκοι που την καταδίκασαν σε θάνατο το 1996 δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν επαρκώς ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να είχε υποστεί ως παιδί. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, επί χρόνια η Πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε στα δικαστήρια ότι η Πάικ έλεγε ψέματα για την κακοποίηση που είχε υποστεί. Ωστόσο, σε πρόσφατη ακρόαση για τη μέθοδο εκτέλεσής της, οι εκπρόσωποι της Πολιτείας δήλωσαν ότι δεν αμφισβητούσαν πλέον πως είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί είχε απορρίψει αυτή την εβδομάδα αίτημα επιείκειας της Πάικ, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα που κρατείτο στην πτέρυγα των θανατοποινιτών της Πολιτείας.

Η δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ

Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Η αποκρουστική φύση της δολοφονίας – οι δράστες χάραξαν πεντάλφα στο στήθος του θύματος και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο του παίρνοντάς το ως ενθύμιο του εγκλήματός τους – έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι η Πάικ θεωρούσε την Σλέμερ αντίζηλο γιατί εκείνη είχε αποκτήσει εμμονή με τον σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ. Οι Πάικ και Σιπ ομολόγησαν το έγκλημά τους και έναν χρόνο μετά το έγκλημα καταδικάστηκαν αμφότεροι για φόνο εκ προμελέτης. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής. Η συγκατηγορούμενή τους, η Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και είχε ρόλο τσιλιαδόρου, εμφανίστηκε ως μάρτυρας για την κατηγορούσα αρχή και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Η Πάικ καταδικάστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2001 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με μια επίθεση σε συγκρατούμενή της, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Στην 226 σελίδων αίτησή τους με την οποία ζητούσαν από τον κυβερνήτη να μετατρέψει την θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής, οι δικηγόροι της επικαλούνταν τις εμπειρίες της Πάικ: υπήρξε θύμα βίας στην παιδική της ηλικία, υπέστη επανειλημμένως σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση, βιάστηκε δύο φορές στα 11 και στα 17 της. Και παρέθεσαν τις διαγνώσεις που έλαβε η Πάικ στη φυλακή για διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

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