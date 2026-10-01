Τουρκική απάντηση στο καλώδιο με το Oruc Reis – Navtex για έρευνες νότια των Κατεχομένων για αγωγό φυσικού αερίου

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Navtex για έξοδο του Oruc Reis στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία.

Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.

Όπως αναφέρεται στη Navtex 0953/26 από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα συνοδεύουν τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

Η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ως απάντηση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για έναν σχεδιασμό που βρίσκεται απλώς στα χαρτιά. Το έργο έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Άγκυρα, έχει υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο, ενώ το «Ορούτς Ρέις» έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για έρευνες στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέονται με την προετοιμασία του αγωγού.

Αγωγός 101 χιλιομέτρων από το Αναμούρ στο Τεκνετζίκ

Το σχέδιο είναι αρκετά προχωρημένο και συγκεκριμένο. Στις 10 Ιουλίου 2026 υπογράφηκε μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και τουρκοκυπριακής διοίκησης για την προμήθεια φυσικού αερίου και την προώθηση του έργου.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Άγκυρας, ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τέσσερα στην ξηρά, συνδέοντας το Αναμούρ με το Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας. Προβλέπονται μάλιστα δύο αγωγοί 22 ιντσών και δυνατότητα αμφίδρομης ροής.

Αυτή ακριβώς η τελευταία παράμετρος αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα βλέπει το έργο πολύ ευρύτερα από μια απλή τροφοδοσία των Κατεχομένων. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έχει δηλώσει ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα, εφόσον στο μέλλον υπάρξει παραγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή, το αέριο να ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς την Τουρκία και από εκεί προς την Ευρώπη.

Η τουρκική πλευρά τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου σε ορίζοντα 24 έως 30 μηνών, με τον Μπαϊρακτάρ να έχει μιλήσει για λειτουργία του αγωγού μέσα στο 2028.

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