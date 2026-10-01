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01.10.2026 07:58

HΠΑ: Πέμπτος θάνατος συνδεόμενος με την επιδημία ιλαράς

01.10.2026 07:58
pensylvania new
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  • Οι υγειονομικές αρχές της Πενσιλβάνια επιβεβαίωσαν τον πέμπτο θάνατο που αποδίδεται στην τρέχουσα επιδημία ιλαράς, η οποία πλήττει τις ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη ένταση των τελευταίων 35 ετών.
  • Το θύμα ήταν ανεμβολίαστο άτομο που διέμενε στην κομητεία Λάνκαστερ, περιοχή όπου ζει μεγάλη κοινότητα των Έιμις με χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.
  • Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί εργαστηριακά πάνω από 3.650 κρούσματα της νόσου σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 900 εντοπίστηκαν στην Πενσιλβάνια.
  • Η επανεμφάνιση της ιλαράς αποδίδεται στη μείωση των εμβολιασμών και στην αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές, με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο να δέχεται επικρίσεις για τη στάση του.

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Οι αρχές στην Πενσιλβάνια, πολιτεία στις ανατολικές ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη τον πέμπτο θάνατο που συνδέουν με την επιδημία ιλαράς στη χώρα, ξέσπασμα το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδο το οποίο η χώρα είχε να γνωρίσει 35 χρόνια.

Το πρόσωπο που απεβίωσε ήταν ανεμβολίαστο για τη σοβαρή και εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια αυτή και ζούσε στην κομητεία Λάνκαστερ, ανέφερε το πολιτειακό υπουργείο Υγείας, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στη συγκεκριμένη κομητεία είναι γνωστό ότι ζει μεγάλη κοινότητα των Έιμις, παραδοσιοκρατών χριστιανών, το ποσοστό εμβολιασμού των οποίων είναι πολύ κατώτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού.

Η ιλαρά είχε κηρυχτεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ τα χρόνια του 2000, χάρη στον εμβολιασμό, αλλά κάνει δυναμική επιστροφή τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης του ποσοστού του εμβολιασμού και της αυξανόμενης δυσπιστίας μερίδας του πληθυσμού έναντι των υγειονομικών αρχών. Φαινόμενο στο οποίο ο υπουργός Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, κατηγορείται πως είχε σημαντικό ρόλο.

Πολύ γνωστός για την αμφισβήτηση των εμβολίων, ο νυν υπουργός έχει διασπείρει επανειλημμένα ψευδείς πληροφορίες για το εμβόλιο εναντίον της ιλαράς και έχει υποβαθμίσει την επικινδυνότητα της νόσου. Έχει εξάλλου αφήσει να εννοηθεί πως κάποιοι από τους θανάτους της τρέχουσας επιδημίας δεν οφείλονταν στη νόσο.

Οι υγειονομικές αρχές στην Πενσιλβάνια απέδωσαν από τον Αύγουστο τέσσερις θανάτους στην ιλαρά: δυο βρεφών, πολύ μικρών για να έχουν εμβολιαστεί, 18χρονου και 40χρονης.

Από την αρχή του 2026, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά πάνω από 3.650 κρούσματα της ασθένειας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους πάνω από 900 στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς από το 1991.

Η ιλαρά προκαλεί συμπτώματα όπως εκδήλωση υψηλού πυρετού, αναπνευστικών δυσχερειών και εξανθημάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή στον εγκέφαλο, με επικίνδυνες συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Προτού παρασκευαστεί εμβόλιο, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές σε παγκόσμια κλίμακα σε ετήσια βάση.

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