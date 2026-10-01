Σάμι Φάις: Ο μπαρουτοκαπνισμένος επιχειρηματίας και οι αστερίσκοι των κερδών του Fais Group

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Από την εκρηκτική άνοδο της Elmec Sport και την περιπέτεια των Μακεδονικών Κλωστηρίων μέχρι την επιστροφή στο σημερινό Χρηματιστήριο, ο Σάμι Φάις έχει ξαναχτίσει μια μεγάλη επιχειρηματική πλατφόρμα. Οι τελευταίοι αριθμοί, όμως, υπενθυμίζουν ότι για τους επενδυτές έχει σημασία όχι μόνο πόσα κέρδη εμφανίζει μια εταιρεία, αλλά και από πού και πως παράγονται.

Ο επιχειρηματίας που βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 προφυλακισμένος στο πλαίσιο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της εποχής και ο οποίος τελικά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες βρίσκεται σήμερα και πάλι επικεφαλής μιας εισηγμένης εταιρείας. Αυτή, μεταξύ των άλλων στηρίχθηκε και στην «κατάκτηση» της αντιπροσώπευσης πολλών από τα brands που έχασε κατά την κατάρρευσή της η Folli Follie.

Η Fais Group μπήκε στην Euronext Athens τον Μάρτιο του 2025, με στόχο να αποτελέσει τον νέο πυρήνα μιας μεγάλης επιχειρηματικής παρουσίας στο retail. Το εγχείρημα μέχρι στιγμής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένο, όμως οι τελευταίοι αριθμοί έχουν μερικούς αστερίσκους, αναγκάζοντας πολλούς από τους γνώστες να ανατρέξουν σε «παρελθούσες καταστάσεις», όπως λέμε στην ψυχολογία…

Μια σημαντική λεπτομέρεια: Η Fais άντλησε περίπου €42,8 εκατ. από την αύξηση κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ. Μέχρι το τέλος του 2025 είχε χρησιμοποιήσει περίπου €42,5 εκατ.· από αυτά περίπου €13,49 εκατ. πήγαν σε αποπληρωμή χρέους, €10,32 εκατ. σε θυγατρικές, €5,5 εκατ. σε επέκταση φυσικού δικτύου, €3,22 εκατ. σε ακίνητα/πάγια και €6,29 εκατ. σε κεφάλαιο κίνησης.

Το +125% που θέλει δεύτερη ανάγνωση

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις της Fais Group αυξήθηκαν κατά περίπου 3%, στα €103 εκατ., ενώ το EBITDA αυξήθηκε επίσης κατά 3%, στα €18 εκατ. Τα καθαρά κέρδη, όμως, αυξήθηκαν κατά 125%, στα €7,48 εκατ. από €3,33 εκατ. Εντυπωσιακό, για μια χρηματιστηριακή ανακοίνωση, μέχρι να ανοίξει κανείς τις σημειώσεις.

Από τα κέρδη του εξαμήνου, €3,68 εκατ. προέρχονται από την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας του Fais Group στη Σαντορίνη. Χωρίς αυτό το κέρδος, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώνονται περίπου στα €3,94 εκατ., έναντι €4,28 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ ο τίτλος γράφει +125%, η επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη.

Η πώληση είναι πραγματική και, μάλιστα, είχε ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη: η μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών δεν προήλθε από αντίστοιχη αύξηση της βασικής δραστηριότητας, αλλά από …

Ένα ξενοδοχείο που μπήκε και βγήκε

Πράγματι, η ιστορία της Σαντορίνης κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η Fais απέκτησε το ξενοδοχειακό asset μόλις τον Σεπτέμβριο του 2024. Το 2025 απέκτησε και το υπόλοιπο ποσοστό μειοψηφίας. Και τον Απρίλιο του 2026 ανακοίνωσε την πώληση του 100% της εταιρείας που το κατείχε.

Ο χρόνος κατοχής ήταν περίπου είκοσι μήνες, το τίμημα: €28,3 εκατ. και το κέρδος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα: €3,68 εκατ. Επίσης εντυπωσιακό.

Η διοίκηση εξηγεί ότι η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική επικέντρωσης στις βασικές δραστηριότητες retail και στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής. Και πράγματι, το αποτέλεσμα είναι ορατό: ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε από €64,5 εκατ. στο τέλος του 2025 σε €47 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Άρα η συναλλαγή δεν ήταν απλώς μια λογιστική άσκηση, αλλά έφερε πραγματική απομόχλευση.

Όμως ο επενδυτής δικαιούται να αναρωτηθεί: Γιατί μια εταιρεία που μόλις είχε εισέλθει στη φιλοξενία αποφάσισε τόσο γρήγορα να αποχωρήσει;

Η απάντηση της διοίκησης είναι συγκεκριμένη, αλλά και υο ερώτημα παραμένει επίσης συγκεκριμένο, μια και δεν είναι η πρώτη έκτακτη ενίσχυση.

Το 2024 τα αποτελέσματα του ομίλου είχαν επηρεαστεί από μη επαναλαμβανόμενο έσοδο περίπου €5,5 εκατ. από παράδοση και τιμολόγηση ενός σκάφους αναψυχής. Δύο χρόνια αργότερα, ένα άλλο asset, αυτή τη φορά ένα ξενοδοχείο, προσθέτει €3,68 εκατ. στην καθαρή κερδοφορία.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές και απολύτως διακριτές συναλλαγές. Δεν υπάρχει βάση για να τις παρουσιάσει κανείς ως μία μεθόδευση. Όμως και ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την πραγματικότητα και να μην κοιτά μόνο την τελευταία γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Προφανώς άλλο είναι να αυξάνονται τα κέρδη επειδή πουλάς περισσότερα παπούτσια, ρούχα και προϊόντα ομορφιάς με υψηλότερο περιθώριο και άλλο να αυξάνονται επειδή πραγματοποιείς κέρδη από την πώληση assets.

Η Fais και ο Φάις

Στα χαρτιά η Fais Group τα πάει μια χαρά. Το 2025 οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 7%, το comparable EBITDA 9%, στα €45,1 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 11%, στα €15,6 εκατ. ενώ ο Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά. Ακριβώς γι’ αυτό οι επενδυτές έχουν λόγο να εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα κέρδη.

Από την πλευρά του, ο Σάμι Φάις δεν είναι ένας νέος επιχειρηματίας που κάνει τώρα το πρώτο του βήμα. Είναι ένας άνθρωπος που γνώρισε την κορυφή, έζησε μια δραματική επιχειρηματική και δικαστική περιπέτεια και επέστρεψε. Το 2001 προφυλακίστηκε στην υπόθεση των Μακεδονικών Κλωστηρίων. Το 2004 ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να μην παραπεμφθεί σε δίκη. Η υπόθεση, επομένως, δεν μπορεί σήμερα να χρησιμοποιείται ως απόδειξη ενοχής. Μπορεί όμως να χρησιμοποιείται ως μέρος του επιχειρηματικού του βιογραφικού. Και αυτό το βιογραφικό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, επειδή ο ίδιος άνθρωπος ζητά ξανά την εμπιστοσύνη της χρηματιστηριακής αγοράς. Το ερώτημα είναι αν η νέα Fais μπορεί να αποδείξει με τον χρόνο ότι η ανάπτυξή της βασίζεται κυρίως στην οργανική λειτουργία της και όχι στην αξιοποίηση έκτακτων ευκαιριών, όπως ξενοδοχεία ή σκάφη. Και αυτό, προφανώς, θα το δούμε στους επόμενους ισολογισμούς…

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