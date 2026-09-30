Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

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Για τις δυσκολίες που κάθε γονέας καλείται να διαχειριστεί μεγαλώνοντας τα παιδιά του μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα και την οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσά τους.

Καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στο «Στούντιο 4», ο ηθοποιός μίλησε, επίσης, για την απόφαση του ενός γιου του να ασχοληθεί με την υποκριτική, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει από το να κάνει κάτι που αγαπά, ωστόσο, φρόντισε να τον ενημερώσει για τις δυσκολίες του επαγγέλματος.

«Τα παιδιά σε ωριμάζουν υποχρεωτικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι καλείσαι να παίξεις έναν ρόλο που δεν μπορεί να είναι όπως ήταν οι μπαμπάδες μας σε εμάς κάποτε, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είμαστε και ακριβώς φίλοι. Πρέπει να επιστρατεύεις όλη τη φαιά ουσία σου και όλη την ωριμότητά σου, ούτως ώστε να τους κατευθύνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ούτε το “κατευθύνεις” είναι σωστό. Να αφήνεις αυτά που θέλεις να πάρουν και αν τα πάρουν, καλώς. Αλλά δεν σου επιτρέπεται να είσαι πιο ανώριμος από τα παιδιά σου. Δεν μπορεί να είσαι άμεμπτος. Και φυσικά δεν είναι αυτά που λες, είναι αυτά που κάνεις. […] Έχουν ελαττώματα, στεναχωριούνται, κλαίνε, θυμώνουν. Γιατί καμιά φορά προσπαθούμε ως μπαμπάδες ή ως μαμάδες να είμαστε αυτό, το άμεμπτο, το οποίο είναι ψέμα. Περνάμε ζόρια και τα κρατάμε μέσα μας να μην τα δουν τα παιδιά. Τα παιδιά, καταρχάς, δεν είναι χαζά. Όλα τα καταλαβαίνουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Είμαι περήφανος και για τους δύο και με καταλαβαίνετε καλύτερα από όλους που είστε γονείς. Είμαι περήφανος που είναι δύο ωραίοι τύποι, δύο καλά παιδιά, δύο ωραία μυαλά. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα μπορούσα να αποτρέψω τον γιο μου από το να ασχοληθεί με την υποκριτική εφόσον αυτό επιθυμεί. Δεν ξέρω αν θα ήταν σωστό να το κάνω, αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί πάντα είχα ως γνώμονα το να είναι ευτυχισμένα με αυτό που θα κάνουν. Από τη στιγμή που μου λέει ότι “αυτό θέλω να κάνω”, του είπαμε με τη μαμά του τις δυσκολίες. Να ξέρεις ότι θέλει γερό στομάχι. Μην κρίνεις από το ότι τα πράγματα για τη μαμά και για μένα πήγαν καλά. Πήγαν καλά. ΟΚ, ανήκουμε μέσα σε αυτούς τους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία» τόνισε.

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