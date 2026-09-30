search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 12:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 10:38

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

30.09.2026 10:38
lagoutis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τις δυσκολίες που κάθε γονέας καλείται να διαχειριστεί μεγαλώνοντας τα παιδιά του μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα και την οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσά τους.

Καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στο «Στούντιο 4», ο ηθοποιός μίλησε, επίσης, για την απόφαση του ενός γιου του να ασχοληθεί με την υποκριτική, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει από το να κάνει κάτι που αγαπά, ωστόσο, φρόντισε να τον ενημερώσει για τις δυσκολίες του επαγγέλματος.

«Τα παιδιά σε ωριμάζουν υποχρεωτικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι καλείσαι να παίξεις έναν ρόλο που δεν μπορεί να είναι όπως ήταν οι μπαμπάδες μας σε εμάς κάποτε, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είμαστε και ακριβώς φίλοι. Πρέπει να επιστρατεύεις όλη τη φαιά ουσία σου και όλη την ωριμότητά σου, ούτως ώστε να τους κατευθύνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ούτε το “κατευθύνεις” είναι σωστό. Να αφήνεις αυτά που θέλεις να πάρουν και αν τα πάρουν, καλώς. Αλλά δεν σου επιτρέπεται να είσαι πιο ανώριμος από τα παιδιά σου. Δεν μπορεί να είσαι άμεμπτος. Και φυσικά δεν είναι αυτά που λες, είναι αυτά που κάνεις. […] Έχουν ελαττώματα, στεναχωριούνται, κλαίνε, θυμώνουν. Γιατί καμιά φορά προσπαθούμε ως μπαμπάδες ή ως μαμάδες να είμαστε αυτό, το άμεμπτο, το οποίο είναι ψέμα. Περνάμε ζόρια και τα κρατάμε μέσα μας να μην τα δουν τα παιδιά. Τα παιδιά, καταρχάς, δεν είναι χαζά. Όλα τα καταλαβαίνουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Είμαι περήφανος και για τους δύο και με καταλαβαίνετε καλύτερα από όλους που είστε γονείς. Είμαι περήφανος που είναι δύο ωραίοι τύποι, δύο καλά παιδιά, δύο ωραία μυαλά. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα μπορούσα να αποτρέψω τον γιο μου από το να ασχοληθεί με την υποκριτική εφόσον αυτό επιθυμεί. Δεν ξέρω αν θα ήταν σωστό να το κάνω, αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί πάντα είχα ως γνώμονα το να είναι ευτυχισμένα με αυτό που θα κάνουν. Από τη στιγμή που μου λέει ότι “αυτό θέλω να κάνω”, του είπαμε με τη μαμά του τις δυσκολίες. Να ξέρεις ότι θέλει γερό στομάχι. Μην κρίνεις από το ότι τα πράγματα για τη μαμά και για μένα πήγαν καλά. Πήγαν καλά. ΟΚ, ανήκουμε μέσα σε αυτούς τους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη – Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

To Release Athens μετακομίζει στο Markopoulo Complex και υποδέχεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους The Neighbourhood

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα o Anyma – Mεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super bowl new
MEDIA

ΕΡΤ: «Φορτώνει» αθλητικό περιεχόμενο – Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού NFL

orestis-makris–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ορέστης Μακρής: Ο «μεθύστακας» του ελληνικού κινηματογράφου που δεν είχε πιει ποτέ – Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον ρόλο που τον ανέδειξε (Videos)

giorgos_mazonakis_filendp
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Γάκα διψούσε για χρήμα και εξουσία» λέει πρώην συνεργάτης – Ο διάλογός της με τον υπνοθεραπευτή μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

novacinema
ADVERTORIAL

Καθηλωτικό θρίλερ «Anniversary» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

stewart_assayas_3009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Spiritual World»: Ο Olivier Assayas ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με την Kristen Stewart στο υπερφυσικό θρίλερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

MixCollage-29-Sep-2026-11-12-PM-9450
ΚΑΛΧΑΣ

Η Interview στο μικροσκόπιο, τα γραφεία Σαμαρά, ο Τριαντόπουλος σε δίκη, η ενημέρωση της Τουρκίας, τα πρόσωπα του Τσίπρα, ο Τζήκας και ο Καστανίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 12:42
super bowl new
MEDIA

ΕΡΤ: «Φορτώνει» αθλητικό περιεχόμενο – Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού NFL

orestis-makris–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ορέστης Μακρής: Ο «μεθύστακας» του ελληνικού κινηματογράφου που δεν είχε πιει ποτέ – Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον ρόλο που τον ανέδειξε (Videos)

giorgos_mazonakis_filendp
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Γάκα διψούσε για χρήμα και εξουσία» λέει πρώην συνεργάτης – Ο διάλογός της με τον υπνοθεραπευτή μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

1 / 3