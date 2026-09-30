Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: Αρνείται τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία ο δικηγόρος – «Προϊόν AI το ηχητικό, δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση»

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Τη δική του εκδοχή σχετικά με το ηχητικό όπου ακούγεται να βρίζει και να χτυπά τον ανήλικο γιο του έδωσε ο γνωστός δικηγόρος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ο οποίος αρνείται την κατηγορία.

Ο δικηγόρος μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star, Πρώτος καφές, αρνήθηκε οποιαδήποτε κακοποίηση και υποστήριξε ότι η μήνυση είναι «στημένη», ενώ για το επίμαχο ηχητικό είπε ότι είναι προϊόν AI.

«Είμαι ελεύθερος ανάμεσά σας. Δεν υπάρχει καμία μήνυση. Έχω μηνύσει εγώ αυτόν τον εγκληματία, ο οποίος έχει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν κατατεθεί τον Απρίλιο και προσέφερε αυτή την απειλή, την εξύβριση και τη συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά και για τη ζωή μας», ανέφερε αρχικά.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν μαζί με τα παιδιά του, επικαλούμενος, όπως είπε, υλικό από κάμερες και μαρτυρίες: «Έχει κάνει μια στημένη μήνυση χθες το βράδυ, όταν η σύζυγός μου, πήγε τα παιδιά μου στο φροντιστήριο πέντε η ώρα. Δεν μπορούσε να είναι δυνατόν ποτέ να είμαι με τα παιδιά μου, διότι η κάμερα του σπιτιού μας, της οικίας μας, η κάμερα του φροντιστηρίου αλλά και οι καθηγητές είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση».

«Αυτά είναι η ζωή μου. Πρώτα τα παιδιά μου, η σύζυγός μου και τα παιδιά μου και κανένας δεν θα τα σπιλώσει. Γι’ αυτό τον λόγο είμαι εδώ και δεν φοβάμαι κανέναν», πρόσθεσε.

«Ας γράψουν ό,τι θέλουν. Και είμαι αθώος και δηλώνω αθώος» σημείωσε. Υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη αντιδικία και ασφαλιστικά μέτρα. «Μην πιστέψετε κάτι το οποίο είναι στημένο. Το οποίο προήλθε από μήνυση ύστερα από ασφαλιστικά που του έχουμε καταθέσει», ανέφερε.

«Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ελλάδα διότι είχε είκοσι μηνύσεις, είκοσι ασφαλιστικά μέτρα και βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Έχουμε κάνει μηνύσεις και στην Κύπρο. Κάναμε ασφαλιστικά εδώ», είπε. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι έχει δεχθεί απειλές, λέγοντας: «Συνεχίζει, παρότι ζήτησε συγγνώμη το καλοκαίρι, να μας απειλεί ότι θα μας στείλει ανθρώπους να μας σκοτώσουν. Απειλεί ότι θα έρθει στα σπίτια μας».

Σε ερώτηση για το αν το ηχητικό που ακούγεται να χτυπά τον γιο, ο κ. Θεοδωρόπουλος απάντησε: «Αυτό είναι ηχητικό. Είναι ηχητικό το οποίο έχει τη φωνή μου. Δεν υπήρξε ποτέ γεγονός. Είναι προϊόν AI».

«Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν, ούτε θα είχα τέσσερα παιδιά και η σύζυγός μου θα ήταν εκείνη, η οποία θα ήταν μάρτυρας αν είχα προβεί σε κάτι» είπε.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος προανήγγειλε νέες νομικές ενέργειες: «Σήμερα μαζί με την κυρία Φραγκάκη, η οποία θα έρθει τώρα, προβαίνουμε σε μηνύσεις, σε δεύτερα και τρίτα ασφαλιστικά και αγωγές εναντίον του».

Ανάρτηση και στο TikTok – «Βίντεο καταλασπολόγησής μου»

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», ανέφερε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που προχώρησε και σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, κάνοντας λόγο για ψεύτικο και στημένο βίντεο.

«Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες, όλα αυτά πέφτουν στο κενό», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, «επειδή είναι τεράστιο ψέμα αυτό και στήθηκε αυτή η διαδικτυακή λασπολογία και επιχείρηση εναντίον μου, σίγουρα θα τιμωρηθείτε, να το γνωρίζετε. Γιατί εκτός του ότι είμαι πατέρας, είμαι και δικηγόρος και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο».

Σημειώνεται πως σε άλλο βίντεο, που ανέβασε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, κατονόμασε συγκεκριμένο πρόσωπο ως το άτομο που έστησε «τη λάσπη» εναντίον του.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του δικηγόρου σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αστυνομικές αρχές, όταν η πενταψήφια γραμμή «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφωνική καταγγελία από ενήλικο άτομο, το οποίο διατήρησε την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

Μετά την καταγγελία, το Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου σχημάτισε αυτεπαγγέλτως δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παράβαση των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αστυνομικοί άρχισαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου και διαπιστώθηκε ότι μένει σε οικία στη Βούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο αρχικά ο αναζητούμενος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, ο δικηγόρος βγήκε από την οικία του και παρελήφθη από αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, λόγω ιδιότητας.

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