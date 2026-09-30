«Δεν έχει αποζημιωθεί κανείς για τον λαγοκέφαλο» καταγγέλλει ο πρόεδρος του  Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου – Ουδείς στο υπουργείο ασχολείται με το θέμα

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε...

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Ήταν το θέμα του καλοκαιριού. Καθημερινά ειδικοί και μη κάνανε λόγο για «επέλαση λαγοκέφαλων» που θα κατέστρεφαν το οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών, που θα επιτίθονταν σε λουόμενους κοκ. Το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μάλιστα είχε επικηρύξει το συγκεκριμένο είδος- εισβολέα με 5,33 ευρώ το κιλό. Το καλοκαίρι πέρασε, και οι αρμόδιοι φαίνεται να έχουν ξεχάσει οριστικά τους λαγοκέφαλους. Και φυσικά ούτε λόγος για αποζημιώσεις

Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1 ο Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Κρήτης. Όπως ανέφερε, παρά τις ανακοινώσεις για αποζημίωση των αλιέων μέχρι σήμερα το πρόγραμμα δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση.

«Έχει παγώσει το θέμα από το ίδιο το υπουργείο»

Ο Γιάννης Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα έχει «παγώσει», εξηγώντας ότι τον Ιούνιο εστάλη η σχετική πρόσκληση προς τους αλιείς, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Όπως σημείωσε, το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά τις δύο συγκεκριμένες Περιφέρειες, όπου είχε καταγραφεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη εξάπλωση του λαγοκέφαλου, αν και το είδος έχει πλέον εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις από την Περιφέρεια Κρήτης κατατέθηκαν, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.

«Δεν αποζημιώνεται ούτε ένα ευρώ»

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι αλιείς εξακολουθούν να αλιεύουν λαγοκέφαλους, χωρίς όμως να υπάρχει ενεργός μηχανισμός αποζημίωσης.

«Έχει δοθεί η εντύπωση στον κόσμο ότι αποζημιώνεται ο αλιέας με 5,33 ευρώ. Δεν αποζημιώνεται ούτε ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι αλιείς πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους θανατώνουν και στη συνέχεια τους επιστρέφουν στη θάλασσα, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν έχει ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα και δεν έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές.

«Δεν έχει υποδομές. Δεν έχει τίποτα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ψυγεία και καταψύκτες, ούτε έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την τοποθέτηση κάδων και την παραλαβή των ψαριών.

Παράλληλα, όπως είπε, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος θα παραλαμβάνει τους λαγοκέφαλους, ποιος θα εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά και πότε θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση στους αλιείς.

«Ένα σκάφος, για να πάει στη δουλειά, θέλει τουλάχιστον 200 ευρώ πετρέλαιο», σημείωσε, αναφερόμενος στο κόστος λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών.

«Ολόκληρο το καλοκαίρι δεν έγινε τίποτα»

Σχολιάζοντας την εικόνα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σχετικά με την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι, στην πράξη, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική αλλαγή.

«Ακριβώς όπως το είπατε. Τίποτα άλλο», απάντησε στην παρατήρηση ότι οι αλιείς συνέχισαν να λειτουργούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια, απομακρύνοντας τους λαγοκέφαλους που έβρισκαν στα αλιεύματά τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το ενδιαφέρον που αναπτύχθηκε γύρω από το ζήτημα ως «φούσκα», συνδέοντάς το με τα περιστατικά δαγκωμάτων από λαγοκέφαλους που καταγράφηκαν το καλοκαίρι.

«Από το 2005 φωνάζουμε για το πρόβλημα»

Ο Γιάννης Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι αλιείς προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τις συνέπειες της παρουσίας του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο.

«Εδώ φωνάζουμε από το 2005, όπου εισήλθαν αυτά από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Από το 2005. Και έχουμε 2026», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι το κράτος δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον αλιευτικό κλάδο ως έναν από τους πλέον αδικημένους κλάδους και υποστήριξε ότι οι αλιείς δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης στήριξης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Ο λαγοκέφαλος έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο οικοσύστημα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. «Μας έχει καταστρέψει το λαγόψαρο», ανέφερε, εξηγώντας ότι, σύμφωνα με την εμπειρία των αλιέων, ο λαγοκέφαλος καταναλώνει γόνο, αυγά και μικρά ψάρια, με αποτέλεσμα να προκαλείται, όπως υποστήριξε, σημαντική διατάραξη του οικοσυστήματος.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι οι αλιείς αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της μειωμένης κατανάλωσης, καθώς, όπως είπε, ακόμη και τα περιορισμένα αλιεύματα που καταφέρνουν να βγάλουν δεν είναι εύκολο να αγοραστούν από τους καταναλωτές.

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