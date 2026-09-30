Δίκη Μαραντόνα: Αλληλοκατηγορίες για τη φροντίδα του «Ντιεγκίτο» – Στο προσκήνιο οι δραματικές τελευταίες μέρες του ποδοσφαιριστή

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με αρκετούς από τους κατηγορουμένους να επιχειρούν στις τελευταίες καταθέσεις τους να οριοθετήσουν τον δικό τους ρόλο και να μεταθέσουν τις ευθύνες για την κατ’ οίκον νοσηλεία του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται από τον Απρίλιο στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η φροντίδα του Μαραντόνα τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και, σε περίπτωση καταδίκης, ποινές από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Ο Μαραντόνα ανάρρωνε σε νοικιασμένη κατοικία στο Τίγκρε, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα.

«Πώς μπορούσα να παραλείψω κάτι που δεν μου ζητήθηκε;»

Η Νάνσι Φορλίνι, η οποία είχε την ευθύνη του τομέα κατ’ οίκον φροντίδας της ασφαλιστικής εταιρείας του Μαραντόνα, αρνήθηκε ότι ήταν εκείνη που όφειλε να οργανώσει συνολικά την ιατρική παρακολούθησή του.

«Πώς θα μπορούσα να παραλείψω κάτι που δεν μου ζητήθηκε να κάνω;», υποστήριξε, στρέφοντας την προσοχή στον νευροχειρουργό Λεοπόλδο Λούκε και στην ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ.

Κατά την εκδοχή της, οι δύο γιατροί είχαν την ευθύνη για την παρακολούθηση του ασθενούς και οι αποφάσεις για τις πρόσθετες παροχές έπρεπε να περνούν μέσω αυτών.

Σε προηγούμενη κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι η κατ’ οίκον νοσηλεία είχε ήδη συμφωνηθεί πριν εμπλακεί η ίδια και ότι η δική της αρμοδιότητα αφορούσε κυρίως την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε 24ωρη βάση.

Λούκε: «Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός»

Ο Λούκε, ο οποίος υπήρξε ένας από τους στενότερους γιατρούς του Μαραντόνα, απέρριψε με τη σειρά του την εικόνα ότι είχε την πλήρη ιατρική ευθύνη.

«Παρείχα νευροχειρουργική παρακολούθηση. Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός», υποστήριξε, μεταφέροντας μέρος της ευθύνης για την οργάνωση της κατ’ οίκον φροντίδας στη Φορλίνι.

Στην τελευταία εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου υπερασπίστηκε επίσης τη σχέση του με τον Μαραντόνα, λέγοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά του για τη φήμη ή τα χρήματα και ότι τον αγαπούσε και τον θαύμαζε.

Η Κοσάτσοφ, από την πλευρά της, δήλωσε ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ως ψυχίατρος και ότι διατηρούσε καλή σχέση με τον ασθενή.

Την ευθύνη του θεράποντος κλινικού ιατρού αρνήθηκε και ο Πέδρο Ντι Σπάνια, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να εξετάσει τον Μαραντόνα στις δύο τελευταίες επισκέψεις του.

«Ήμουν απογοητευμένος που δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μου είπαν να φύγω», κατέθεσε.

Ο Ντι Σπάνια υποστήριξε ότι έκανε όσα του είχαν ζητηθεί και ότι η άποψη πως ήταν ο προσωπικός κλινικός γιατρός του Μαραντόνα δεν ανταποκρίνεται, κατά τον ίδιο, στον πραγματικό ρόλο που είχε στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίαζ, ο νοσηλευτής Ρικάρντο Αλμιρόν και ο συντονιστής νοσηλευτών Μαριάνο Περόνι. Και οι επτά αρνούνται ότι ευθύνονται ποινικά για τον θάνατο του Μαραντόνα.

Έρχονται οι τελικές αγορεύσεις



Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας, η δίκη περνά πλέον στις τελικές αγορεύσεις.

Η εισαγγελία και οι πολιτικώς ενάγοντες θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους στις 8, 13 και 14 Οκτωβρίου, ενώ οι αγορεύσεις της υπεράσπισης έχουν προγραμματιστεί για τις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τη δεύτερη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα.

Η πρώτη διαδικασία ακυρώθηκε το 2025 μετά το σκάνδαλο που προκλήθηκε από τη συμμετοχή της τότε δικαστή Χουλιέτα Μακίντατς σε μη εγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για τη δίκη.

Η νέα διαδικασία άρχισε στις 14 Απριλίου 2026 ενώπιον διαφορετικής σύνθεσης δικαστών.

Η ετυμηγορία δεν έχει ακόμη οριστεί χρονικά και αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων και τη διάσκεψη του δικαστηρίου.

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