Νύχτες Πρεμιέρας: Πολυαναμενόμενες ταινίες, ξεχωριστά αφιερώματα και δράσεις για νέους δημιουργούς (Videos)

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Με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί ένα πλούσιο και εντυπωσιακό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ειδικές προβολές, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις.

To πολυσυζητημένο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζόρνταν Φέρστμαν που ξεχώρισε στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 79ου Φεστιβάλ των Καννών αφηγείται την ιστορία ενός διοργανωτή πάρτι που ζει στους ξέφρενους ρυθμούς της νυχτερινής Νέας Υόρκης, ώσπου μια μέρα ξυπνά με ένα ακόμη hangover αλλά και με ένα 10χρονο παιδί που δεν γνώριζε ότι είχε. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση έρχεται να ανατρέψει την καθημερινότητά του και να αλλάξει τη ζωή του.

Η 32η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου με την απονομή των βραβείων στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και την προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine» του Βρετανού σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα. Μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία κατασκοπικού θρίλερ και πολιτικού δράματος, που διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή, η οποία έκανε θριαμβευτική πρεμιέρα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο πρωταγωνιστής της, Τζον Μάλκοβιτς κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Διεθνές Πρόγραμμα

Τα δύο διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνουν φέτος συνολικά είκοσι ταινίες και φιλοξενούν νέες και καινοτόμες φωνές από όλο τον κόσμο.

Στο πρόγραμμα συναντάμε, μεταξύ άλλων, το «The Only Living Pickpocket in New York» του Νόα Σίγκαν, μια ιστορία για έναν παλαιάς κοπής πορτοφολά που προσπαθεί να επιβιώσει σε μια Νέα Υόρκη όπου οι τρόποι και οι κώδικες του παρελθόντος έχουν αλλάξει, το «Six Months in a Pink and Blue Building» του Μπρούνο Σανταμαρία Ράζο, που καταγράφει τα παιδικά χρόνια του δημιουργού και την οικογενειακή ζωή μετά την αποκάλυψη της ασθένειας του πατέρα του, το «Yesterday the Eye Didn’t Sleep» του Ρακάν Μαγιάσι, όπου με φόντο την κοιλάδα Μπεκάα, στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας, η εξαφάνιση μιας νεαρής κοπέλας πυροδοτεί μια αλυσίδα αίματος μεταξύ δύο οικογενειών, το «The Red Hangar» του Χουάν Πάμπλο Σαλλάτο, που τοποθετεί την ιστορία του στο πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί έναν αξιωματικό που καλείται να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με το νέο καθεστώς ή θα αντισταθεί, και τη «La Gradiva» της Μαρίν Ατλάν, που ακολουθεί μια ομάδα Γάλλων τελειόφοιτων λυκείου σε μια σχολική εκδρομή στη Νάπολη και τα ερείπια της Πομπηίας, φέρνοντας τις προσδοκίες τους για το μέλλον σε αντιπαράθεση με το μεγαλοπρεπές και μυστηριώδες παρελθόν που ξαφνικά τους περιβάλλει.

Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής στις Κάννες.

Στο τμήμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ, θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Ισραηλινών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του πριν λίγες μέρες στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής καθώς και το πλέον παρατεταμένο χειροκρότημα στα χρονικά της μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης.

Στο «ΝΑΖΑ», 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, υπό καθεστώς ανωνυμίας, μιλούν για τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα.

Αφιέρωμα στον Λι Τσανγκ-ντονγκ

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν ένα πλήρες αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο ακριβοθώρητους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Λι Τσανγκ-ντονγκ. Λογοτέχνης πριν γίνει κινηματογραφιστής, ο Λι Τσανγκ-ντονγκ έχει σκηνοθετήσει μόλις επτά ταινίες μεγάλου μήκους σε ένα διάστημα τριών δεκαετιών.

Κι όμως, η παγκόσμια εκτίμηση για το σινεμά του και η φήμη που τον ακολουθεί παραμένουν αξιοθαύμαστες, ίσως επειδή μέσα σε αυτή την ολιγάριθμη μα τόσο πολύτιμη φιλμογραφία έχει χωρέσει μια οξυδερκή ανατομία των πολλαπλών ανισοτήτων που διέπουν τον σύγχρονο κόσμο.

Εκτός από τις προηγούμενες και διεθνώς καταξιωμένες ταινίες του πολυβραβευμένου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη («Πράσινο Ψάρι», «Όαση», «Peppermint Candy», «Μυστική Λιακάδα», «Ποίηση» και «Το Παιχνίδι με τη Φωτιά»), το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας εξασφάλισε και την πανελλήνια πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Possible Love» που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας και θα προβληθεί στο Netflix.

Λευκή Κάρτα στον Γιώργο Λάνθιμο

Μετά την περσινή του τιμητική παρουσία στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας για την πανελλήνια πρεμιέρα της «Βουγονίας», ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει τον ρόλο curator και προσκαλεί το κοινό των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας να ανακαλύψει μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ και απρόβλεπτο κινηματογραφικό φάσμα καθώς οι επιλογές του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης, γυναικείας χειραφέτησης και απαγορευμένων παιχνιδιών έρωτα και θανάτου: Από τον «Άγνωστο της λίμνης», το «Φωτιά, πυροσβέστες» και το «Wendy & Lucy» μέχρι το «Wanda», την αυτοβιογραφική «Τριλογία του Μπιλ Ντάγκλας», το «Καλωσήρθατε στο Κουκλόσπιτο», το «Mikey and Nicky» και το «American Movie».

Ελληνικές Μικρές Ιστορίες

Το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» αποτελείται από 42 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 392 συμμετοχές. Οι 42 ταινίες θα παρουσιαστούν στις αίθουσες Cinobo Οπερα και Αστορ, σε επιμελημένες ενότητες προβολών.

Η τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Τριανόν. Στο πλαίσιό της θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία «For the Opponents» του Φεντερίκο Λουίς, που απέσπασε πριν από λίγους μήνες τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο 79ο Φεστιβάλ Καννών.

Δράσεις για τους νέους δημιουργούς

Οι Νύχτες Πρεμιέρας εγκαινιάζουν φέτος το νέο πρόγραμμα «Athens Film Industry Days», με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το masterclass «Από τα μικρού μήκους στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ντοκιμαντέρ, Fiume o morte!» με τον σκηνοθέτη Ιγκόρ Μπεζίνοβιτς, την Παρασκευή 2/10 στο Goethe-Institut Athen και το masterclass «Η Εικόνα ως Συναίσθημα» με τη διευθύντρια φωτογραφίας Ολυμπία Μυτιληναίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/10, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» εγκαινιάζεται το «Athens Film Industry lab: Focus Forward», ένας κύκλος τριών συμβουλευτικών συναντήσεων για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δημιουργούς των οποίων οι σπουδαστικές ταινίες συμμετέχουν φέτος στο τμήμα.

Συνεργασία με το Release Athens

Οι Νύχτες Πρεμιέρας εγκαινιάζουν φέτος τη συνεργασία τους με το Release Athens Festival, που στηρίζει το τμήμα «Μουσική και Φιλμ».

Η νέα συνεργασία, κορυφώνεται σε μια ξεχωριστή βραδιά στον συναυλιακό χώρο Floyd, στην Πειραιώς, στις 7 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί μια υβριδική προβολή της σπάνιας queer κινηματογραφικής δημιουργίας «Pink Narcissus» του Τζέιμς Μπίντγκουντ, του 1971, με τις εικόνες της ταινίας να συνοδεύονται ζωντανά από πρωτότυπη ηλεκτρονική μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα.

Ανάμεσά στις φετινές μουσικές ταινίες, συναντάμε τα ντοκιμαντέρ «Το Καλοκαίρι της ζωής μας» της Τάμρα Ντέιβις, το «Everybody digs Bill Evans», που θα προβληθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» και το «Κολωνία 75» του Ίντο Φλουκ, γύρω από το θρυλικό κονσέρτο του Κιθ Τζάρετ το 1975.

Η ελληνική μουσική εκπροσωπείται από το «Hip Hop Mediterraneo», που ακολουθεί το συγκρότημα Social Waste, ενώ η βρετανική pop των 90s επιστρέφει μέσα από το «Pulp: Και τώρα τι παίζουμε;»

Opening Nights και νέο Βραβείο Κοινού

Το ομώνυμο τμήμα «Νύχτες Πρεμιέρας» συγκεντρώνει και φέτος ένα ευρύ φάσμα σύγχρονου διεθνούς κινηματογράφου, με ταινίες δημιουργών όπως οι Μαρία Σόνταλ, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Ράντου Ζούντε, Κλίο Μπάρναρντ, Αντριου Χέιγκ, Κιγιόσι Κουροσάουα, Αιρα Σακς και Ροντρίγκο Σορογκόγιεν.

Ανάμεσα στις σημαντικές φετινές επιλογές ξεχωρίζουν επίσης οι «Δαιμονισμένες» του Κεν Ράσελ, που θα παρουσιαστούν σε αποκατεστημένη εκδοχή. Στο πλαίσιο του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ακόμη δύο σημαντικές προβολές ελληνικών δημιουργιών.

Η πρώτη πανελλήνια προβολή αφορά το ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Ανάποδα», στο οποίο η σημαντική Ελληνίδα ντοκιμαντερίστρια Εύα Στεφανή παρουσιάζεται μέσα από τον φακό του Ηλία Γιαννακάκη, σε ένα ιδιαίτερο πορτρέτο γύρω από το σινεμά τεκμηρίωσης και τη δημιουργική της διαδρομή.

Παράλληλα, θα προβληθεί η εμβληματική ταινία του Νίκου Παπατάκη «Οι Βοσκοί» (1967), μια ιστορία καταραμένου έρωτα και ταξικής σύγκρουσης στην ελληνική επαρχία.

Στο 32ο Φεστιβάλ εγκαινιάζεται για πρώτη φορά Βραβείο Κοινού και στο Τμήμα Νύχτες Πρεμιέρας. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν τις αγαπημένες τους ταινίες κατά την έξοδό τους από την αίθουσα και να συμμετέχουν έτσι ενεργά στην απονομή του νέου βραβείου.

*Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες ‘Αστορ, Δαναός, Cinobo Όπερα 1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Τριανόν και Floyd Live Music Venue.

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