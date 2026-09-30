Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι γίνεται «δουλειά», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία για την ενεδεχόμενη μεταφορά από την Άγκυρα των S-400 σε τρίτη χώρα, η οποία «θα πρέπει να είναι χώρα σύμμαχος της Ρωσίας».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνήσει να μεταπωληθούν τα συστήματα S-400 σε μια χώρα «υπεύθυνη που να συνδέεται με φιλικές σχέσεις» με τη Ρωσία, χωρίς να προσθέσει άλλες λεπτομέρειες.

«Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται η κατάλληλη δουλειά και οι κατάλληλες επαφές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ενα τέτοιο σενάριο θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για την ένταξη της Άγκυρας στο αμερικανικό πρόγραμμα των F35.

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