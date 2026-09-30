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30.09.2026 12:20

«Ακούσαμε κραυγές και είδαμε αίμα»: Στιγμές τρόμου στην πτήση της Flydubai – Ο ένας πιλότος πήγε να κάνει αεροπειρατεία, τα σενάρια που εξετάζονται (video)

30.09.2026 12:20
flydubai-aeroplano

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Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες για την πτήση FZ1073 της Flydubai, με περισσότερους από 100 Ισραηλινούς επιβάτες να φαίνεται πως απέφυγαν μία πιθανή τραγωδία.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφέρουν ότι ένας από τους δύο πιλότους –με καταγωγή από το Ομάν σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ- φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλο και στη συνέχεια να επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πραγματοποιώντας αεροπειρατεία, πριν τον σταματήσουν ωστόσο επιβάτες.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, έχοντας στοιχεία της υπόθεσης στα χέρια τους, την χαρακτήρισαν τρομοκρατική ενέργεια.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο πιλοτήριο, όπου ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων. Ο ένας επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.Καθώς η κατάσταση εξελισσόταν, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενική κατάσταση κινδύνου. Στη συνέχεια, ο κωδικός άλλαξε σε 7500, ο οποίος αποτελεί διεθνή ένδειξη παράνομης επέμβασης ή αεροπειρατείας. Αργότερα, το αεροσκάφος επανήλθε στον αρχικό κωδικό 7700.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 4.000 μέτρα ύψους, δηλαδή περίπου 13.000 πόδια. Η απότομη κάθοδος σημειώθηκε ενώ μέσα στο αεροσκάφος βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο άνδρας που φέρεται να είχε επιτεθεί στον άλλο πιλότο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, Ισραηλινοί επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ στη διαδικασία φέρεται να συνέδραμαν και άλλα μέλη του πληρώματος.

Ουρλιαχτά και πανικός

Επιβάτης της πτήσης, μιλώντας στο i24NEWS, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβαίνοντες: «Ακούσαμε κραυγές και είδαμε αίμα. Ο πιλότος είχε μαχαιρωθεί. Υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί».

Επιβάτης τραβούσε βίντεο δείχνοντας εικόνες έξω από το αεροπλάνο, ωστόσο ακούγονται ξεκάθαρα τα ουρλιαχτά και ο πανικός στην πτήση.

Καθώς οι ισραηλινές αρχές αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) έθεσε σε κινητοποίηση μαχητικά αεροσκάφη, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενο περιστατικό έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με το Walla.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας με αξιωματούχους άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συμμετείχε επίσης στις διαβουλεύσεις, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε συζήτηση με τους επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad.

Τα σενάρια που εξετάζουν – Πιθανόν να ήθελε μια «νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Οι ισραηλινές αρχές φέρεται να προετοιμάζονται για όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς παραμένει ασαφές ποια ήταν η τελική πρόθεση του πιλότου μετά την επίθεση.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το εκτρέψει προς το Ισραήλ, να προκαλέσει τη συντριβή του ή να πραγματοποιήσει επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι συγκεκριμένες εκδοχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, εκείνο που θεωρείται σαφές είναι ότι ο άνδρας επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

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