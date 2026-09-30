Κλειστά χαρτιά Μπακογιάννη για τον δήμο Αθηναίων, αλλά…

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Με τη φράση «έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές» επιχείρησε να… ντριπλάρει ερώτηση (Action 24) για το αν θα είναι υποψηφίος για τον δήμο Αθηναίων ο Κώστας Μπακογιάννης, προσθέτοντας ότι «η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό».
Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύβος έχει ριφθεί εδώ και καιρό και ότι ο Κ. Μπακογιάννης θα διεκδικήσει ξανά για τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, έχει ενημερώσει αρμοδίως τη ΝΔ, ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
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