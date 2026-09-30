Στις 6 Οκτωβρίου η άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, αναμένεται η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
Οπως ήταν ήδη γνωστό, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρχονταν στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο των δύο χωρών, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7/10 και Πέμπτη 8/10.
Ετσι, το ταξίδι του Ρούμπιο «κλείδωσε» και την προηγούμενη ημέρα θα φτάσει στην Αθήνα. Μαζί του ο Ρούμπιο θα έχει την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, που είχε επισκεφτεί στις αρχές Σεπτεμβρίου την Αθήνα προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη, καθώς και από υψηλόβαθμη ομάδα Αμερικανών διπλωματών και αξιωματούχων.
Διαβάστε επίσης
Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας
Έγινε πατέρας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας: «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»
Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.