Στις 6 Οκτωβρίου η άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, αναμένεται η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Οπως ήταν ήδη γνωστό, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρχονταν στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο των δύο χωρών, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7/10 και Πέμπτη 8/10.

Ετσι, το ταξίδι του Ρούμπιο «κλείδωσε» και την προηγούμενη ημέρα θα φτάσει στην Αθήνα. Μαζί του ο Ρούμπιο θα έχει την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, που είχε επισκεφτεί στις αρχές Σεπτεμβρίου την Αθήνα προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη, καθώς και από υψηλόβαθμη ομάδα Αμερικανών διπλωματών και αξιωματούχων.

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας



Έγινε πατέρας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας: «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»

Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»