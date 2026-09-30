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30.09.2026 11:55

«Τα μαζεύει» ο Τζιτζικώστας για το πετρέλαιο: Δεν ζητά η Κομισιόν να… σβήσουν τα φώτα και τα καλοριφέρ, διακριτικό «άδειασμα» για τον ΕΦΚ

30.09.2026 11:55
tzitzikostas

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Να… μαζέψει τα ασυμμάζευτα επιχείρησε ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος απηύθυνε γραπτή σύσταση στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Έλληνας Επίτροπος είπε ότι «αυτή δεν είναι επίσημη θέση της ΕΕ, αλλά μια θέση που εκφράστηκε από ορισμένους υπουργούς Ενέργειας. Η θέση της ΕΕ είναι ότι, προφανώς, όπου μπορεί να γίνει εξοικονόμηση, να γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται επί του παρόντος να προβούμε σε τέτοια μέτρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων στην αγορά».

Σχετικά με το χειμώνα που έρχεται ο Α. Τζιτζικώστας παραδέχθηκε ότι «αν συνεχιστεί η κρίση, με την έννοια των “κλειστών” αγορών ενέργειας, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα θα έχουν πέσει στο 75%» και είπε ότι ένα από τα μέτρα που εξετάζεται είναι η «ταπείνωση» του ορίου αποθεμάτων που σήμερα είναι στο 90%, αν και τόνισε ότι δεν είμαστε σε επικίνδυνο επίπεδο σε σχέση με τα στρατηγικά αποθέματα.

Κατά τα άλλα, πάντως, ο Επίτροπος, ερωτηθείς για το ζήτημα της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, «άδειασε» ελαφρώς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις χώρες – μέλη, αν και έσπευσε να τονίσει ότι η Αθήνα μέχρι στιγμής έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για τις τιμές των καυσίμων.

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